Zákazníci si jej mohou nejdřív vyzkoušet nanečisto a pak přejít na ostrou verzi, jen pokud se jim skutečně vyplatí, uvádí společnost v tiskovém prohlášení.
V dynamickém tarifu bude den rozdělen do čtyř cenových pásem, elektřina je tak levnější přes den nebo v noci a dražší ráno a večer. Domácnost s průběhovým měřením si bude moci přesunout spotřebu do období, kdy proti stávajícímu tarifu platí méně. Zároveň je chráněná před nečekanými a náhlými výkyvy charakteristickými pro spotové produkty.
ČEZ tarif v minulých měsících testoval. V některých hodinách bylo podle společnosti možné uspořit ve srovnání se standardní obchodní cenou až 50 procent. Nelze ale přesunout do levných hodin celou spotřebu domácnosti, průměrná úspora v testování tak činila kolem deseti procent. Podle dodavatele uspořilo asi 80 procent zákazníků stovky až tisíce korun za rok.
„Jako první na trhu přinášíme zákazníkům, kteří se o svou spotřebu aktivně zajímají, produkt s proměnlivou cenou, ovšem bez rizik spojených s klasickým spotovým produktem. Rozšiřujeme tak portfolio našich řešení o další významný produkt dostupný všem domácnostem s průběhovými elektroměry,“ uvádí generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Bez chytrých elektroměrů to nepůjde
Měřáky s průběhovým měřením zaznamenávající spotřebu i výrobu odběrného místa po čtvrt hodinách v průběhu dne mají už dnes desítky tisíc zákazníků. Využívají je například domácnosti s fotovoltaikou nebo odběrná místa zapojená do sdílení.
Distributoři musí do poloviny roku 2027 odběratelům s roční spotřebou elektřiny nad šest megawatthodin (MWh) nainstalovat zdarma elektroměry, které obsahují i průběhové měření. Postupně by se takzvané chytré elektroměry měly rozšiřovat i mezi další zákazníky.
V Česku musejí velcí dodavatelé nabízet spotové tarify, které ale nejsou vhodné pro každého. Cena může ve špičkách růst až několikanásobně. Rozložení cen během dne jsou navíc zveřejňována jen den dopředu, což znamená nutnost mnohem náročnějšího řízení spotřeby domácnosti. „Proto je varianta dynamického tarifu pro běžnou domácnost bezpečnější. Dynamický tarif není možné kombinovat s produkty Spot a Elektřina pro soláry,“ upozorňuje ČEZ.
Tarif bude možné využít na jakémkoliv obvyklém produktu s fixovanou cenou nebo se smlouvou na dobu neurčitou. Zájemci si budou moci tarif vyzkoušet nanečisto a při zájmu přejít na ostrou verzi. Během zkoušky budou dostávat měsíčně informaci o úsporách. Po 11měsíční zkušební době dostanou v případě úspor nabídku na dynamický tarif. Pokud zákazníci při zkoušce neuspoří, ale zaplatili by víc, uhradí podle ČEZ jen cenu podle svého dosavadního produktu.
Výhody z nových technologií v energetice chce zákazníkům nabídnout brzy i společnost E.ON.
ČEZ Prodej minulý týden také oznámil novou nabídkou zlevněných fixací. V případě plynu zafixovaného na dva roky nabízí společnost cenu o 25 procent levněji za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, tříletou fixaci pak za 1 089 Kč/MWh včetně daně. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 3 099 Kč/MWh včetně DPH. Další zlevnění pak ČEZ Prodej plánuje od ledna 2026.