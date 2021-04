Chanel prohrál bitvu o své logo. Soud dal ve sporu s Huawei za pravdu čínské společnosti

Štrasburk Zástupci věhlasné módní značky Chanel prohráli soud se společností Huawei, který trval několik let. Spor se rozhořel poté, co čínská technologická společnost žádala Evropskou unii o ochrannou známku pro své logo. To se však nelíbilo představitelům Chanelu, kteří v logu viděli podobnost se svou značkou. Soud ale rozhodl zcela jasně.

Soudní pře odstartovala v roce 2017, kdy čínská technologická společnost Huawei požádala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o ochrannou známku pro logo, které používá pro svůj počítačový hardware. Módní dům Chanel ale žádost napadl s odůvodněním, že je logo Huawei příliš podobné dvěma vertikálním propleteným půlkruhům, které symbolizují značku Chanel a objevují se na všech jejích oděvech, doplňcích, parfémech a make-upech. Logo čínské technologické společnosti Huawei. Logo módní značky Chanel. Úřad EU pro duševní vlastnictví námitku zástupců Chanelu před dvěma lety zamítl, protože podle něj nebyla prokázána podobnost a veřejnost by tak neměla být zmatena. V Praze zdražuje rychleji i móda. Důvody? Vyšší kupní síla i rostoucí platy, říká ekonom Chanel se však s rozhodnutím nesmířil a s kauzou se obrátil na Tribunál EU. Ten ve středu opět rozhodl ve prospěch společnosti Huawei. Soudci pronesli, že loga sice sdílejí určité podobnosti, ale rozdíly v jejich vizuální podobě jsou značné, a proto jsou obě ochranné známky velmi odlišné. Chanel má podle jejich rozhodnutí zaoblenější křivky, silnější linie a horizontální orientaci. Orientace ochranné známky Huawei je naopak vertikální. V kůži módních magnátů. Lady Gaga a Adam Driver se převtělili do členů rodiny Gucci „Dotčené obrazové ochranné známky nejsou podobné. Ochranné známky je třeba porovnávat podle toho, jak jsou přihlášeny a zapsány, aniž by došlo ke změně jejich orientace,“ uvedli představitelé tribunálu pro BBC. Chanel odmítl nejnovější vývoj situace komentovat. Může však ještě provést další kroky. Proti rozhodnutí se lze odvolat ještě k Evropskému soudnímu dvoru.