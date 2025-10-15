„Nyní, když se nám podařilo zmírnit závažné problémy duševního zdraví a máme k dispozici nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení,“ uvedl Altman.
„V prosinci zavedeme plně funkční věkovou bránu a v rámci našeho principu zacházet s dospělými uživateli jako s dospělými. Povolíme ještě více, například erotiku pro ověřené dospělé,“ uvedl Altman v úterý v příspěvku na sociálních médiích.
Erotika jako tabu
Podle Altmana byly stávající verze ChatGPT v tomto ohledu poměrně restriktivní, aby chránily uživatele před riziky ohrožující duševní zdraví. Tento přístup ale pro mnoho uživatelů činil chatbota méně užitečným a zábavným.
„Nyní, když se nám podařilo zmírnit závažné problémy duševního zdraví a máme nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení,“ uvedl Altman.
Tyto nové nástroje, o nichž hovoří, se zřejmě týkají bezpečnostních funkcí a rodičovské kontroly, které společnost zavedla minulý měsíc. S rozšiřováním opatření na ochranu nezletilých se však zdá, že Altman je připravený na to, aby ChatGPT zaujal liberálnější přístup k dospělým.
OpenAI naznačilo změnu v únoru. Erotika však je stále považována za citlivý obsah, který měl být generován pouze v určitých povolených kontextech.
Chatbot lidštější?
Kromě prosincového uvolnění restrikcí Altman také uvedl, že v nadcházejících týdnech jeho firma uvede novou verzi ChatuGPT, která chatbotu umožní další nové možnosti. „Pokud chcete, aby váš ChatGPT reagoval lidským způsobem, používal spoustu emodži nebo se choval jako přítel, měl by toho být schopen,“ řekl. „Ale pouze pokud to chcete.“
Změna politiky firmy přichází ve významném okamžiku, protože OpenAI již čelí zvýšené kontrole svých bezpečnostních postupů. V září zahájila americká federální obchodní komise vyšetřování několika technologických společností, včetně OpenAI, ohledně potenciálních rizik pro děti a teenagery. Krok následoval po žalobě kalifornského páru, který tvrdil, že ChatGPT přispěl k sebevraždě jejich 16letého syna.
OpenAI v úterý také oznámila vytvoření osmičlenné rady odborníků, kteří bude společnosti radit, jak umělá inteligence ovlivňuje duševní zdraví, emoce a motivaci uživatelů.
Rada bude OpenAI pomáhat definovat, jak vypadají zdravé interakce s AI, a to prostřednictvím pravidelných kontrol a opakujících se schůzek, uvedla společnost podle portálu CNBC.