Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty

  12:49aktualizováno  12:49
Spojené státy plánují prověřovat historii příspěvků zahraničních turistů na sociálních sítích za posledních pět let. Krok by se dotkl i návštěvníků, kteří mají nárok na program bezvízového styku umožňujícího lidem ze 42 zemí cestovat do USA na dobu až 90 dnů bez víza. Odpůrci plánovaného nařízení argumentují, že nařízení poškodí občanské svobody cestujících.
Mezinárodní cestující na letišti v Dulles ve Virginii. (26.6 2017)

Mezinárodní cestující na letišti v Dulles ve Virginii. (26.6 2017) | foto: Reuters

USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA
Řada turistů na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku (6. dubna...
Kontrola na americkém letišti
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě ve Washingtonu (8. dubna 2025)
7 fotografií

Cestující navštěvující Spojené státy ze zemí jako je Velká Británie, Francie, Německo anebo Jižní Korea by podle návrhu předloženého v úterý Americkou agenturou pro cla a ochranu hranic (CBP) mohli brzy podstoupit prověrku, která by mohla lustrovat jejich až pětiletou historii na sociálních médiích, píše portál The New York Times.

V dokumentu CBP uvedla, že se chystá požadovat dlouhý seznam osobních údajů včetně postů ze sociálních médií, e-mailových adres z posledního desetiletí a jmen, dat narození, míst bydliště a míst narození rodičů, manželů, sourozenců a dětí.

Podle současného systému se žadatelé ze zemí s bezvízovým stykem musí pouze registrovat do programu elektronického systému pro cestovní povolení. Zaplatí čtyřicet dolarů a zadají e-mailovou adresu, adresu bydliště, telefonní číslo a kontaktní údaje pro případ nouze. Toto povolení je platné dva roky.

Tento krok ze strany CBP navazuje na podobná opatření americké vlády, která provádí kontroly sociálních médií u některých žadatelů o víza, včetně žadatelů o víza H-1B udělovaná kvalifikovaným zahraničním pracovníkům, jakož i žadatelů o studentská a akademická víza.

Navazuje také na připravované plány vlády vybírat od mnoha návštěvníků nový poplatek za integritu víz ve výši 250 dolarů, přičemž návštěvníci ze zemí s bezvízovým stykem jsou od tohoto poplatku osvobozeni.

Významné zpřísnění prověrek

Cestovní ruch se již dříve proti poplatku za integritu víz ohradil. V listopadu podepsala koalice více než dvou desítek turistických a cestovních kanceláří dopis s námitkami, v němž vyjádřila obavy, že tento poplatek odradí miliony potenciálních zahraničních návštěvníků USA, včetně těch, kteří cestují na akce jako je třeba mistrovství světa ve fotbale.

Zástupce firmy působící v oboru, který hovořil anonymně, protože zatím neměl čas návrh posoudit, rovněž uvedl, že americký úřad o plánu včas neinformoval. Záměr označil za významné zpřísnění pravidel. V oznámení CBP uvedla, že bude přijímat připomínky veřejnosti k návrhu po dobu šedesáti dnů.

„Pokud se nový plán schválí, CBP by mohla změny postupně zavádět v průběhu následujících týdnů a měsíců,“ uvedla Bo Cooperová z imigrační právnické společnosti Fragomen. Ta označuje nový přístup vlády k prověřování sociálních médií za zásadní změnu ve srovnání s dobou, kdy úřady používaly sociální média například pouze k prověřování trestné činnosti.

„Nová metoda spočívá v prohlížení online postů a následném zamítnutí cesty na základě uvážení toho, co se v nich říká,“ dodala Cooperová. Její společnost varovala, že sběr dat ze strany úřadů by mohl vést k delšímu čekání cestujících na povolení k návštěvě USA nemluvě o zvýšené pravděpodobnosti, že budou označeni pro podrobnější kontrolu.

Sophia Copeová, vedoucí právnička organizace Electronic Frontier Foundation, skupiny zabývající se digitálními právy, uvedla v prohlášení, že povinné sledování sociálních médií poškodí občanské svobody cestujících. „Neukázalo se to jako účinné ani při hledání teroristů či jiných zločinců,“ připomněla. Podle ní krok naruší svobodu projevu i soukromí bezúhonných cestujících i jejich rodin, přátel a kolegů, uzavřela pro americký list.

