Cestující navštěvující Spojené státy ze zemí jako je Velká Británie, Francie, Německo anebo Jižní Korea by podle návrhu předloženého v úterý Americkou agenturou pro cla a ochranu hranic (CBP) mohli brzy podstoupit prověrku, která by mohla lustrovat jejich až pětiletou historii na sociálních médiích, píše portál The New York Times.
V dokumentu CBP uvedla, že se chystá požadovat dlouhý seznam osobních údajů včetně postů ze sociálních médií, e-mailových adres z posledního desetiletí a jmen, dat narození, míst bydliště a míst narození rodičů, manželů, sourozenců a dětí.
Podle současného systému se žadatelé ze zemí s bezvízovým stykem musí pouze registrovat do programu elektronického systému pro cestovní povolení. Zaplatí čtyřicet dolarů a zadají e-mailovou adresu, adresu bydliště, telefonní číslo a kontaktní údaje pro případ nouze. Toto povolení je platné dva roky.
Tento krok ze strany CBP navazuje na podobná opatření americké vlády, která provádí kontroly sociálních médií u některých žadatelů o víza, včetně žadatelů o víza H-1B udělovaná kvalifikovaným zahraničním pracovníkům, jakož i žadatelů o studentská a akademická víza.
Navazuje také na připravované plány vlády vybírat od mnoha návštěvníků nový poplatek za integritu víz ve výši 250 dolarů, přičemž návštěvníci ze zemí s bezvízovým stykem jsou od tohoto poplatku osvobozeni.
Významné zpřísnění prověrek
Cestovní ruch se již dříve proti poplatku za integritu víz ohradil. V listopadu podepsala koalice více než dvou desítek turistických a cestovních kanceláří dopis s námitkami, v němž vyjádřila obavy, že tento poplatek odradí miliony potenciálních zahraničních návštěvníků USA, včetně těch, kteří cestují na akce jako je třeba mistrovství světa ve fotbale.
Zástupce firmy působící v oboru, který hovořil anonymně, protože zatím neměl čas návrh posoudit, rovněž uvedl, že americký úřad o plánu včas neinformoval. Záměr označil za významné zpřísnění pravidel. V oznámení CBP uvedla, že bude přijímat připomínky veřejnosti k návrhu po dobu šedesáti dnů.
„Pokud se nový plán schválí, CBP by mohla změny postupně zavádět v průběhu následujících týdnů a měsíců,“ uvedla Bo Cooperová z imigrační právnické společnosti Fragomen. Ta označuje nový přístup vlády k prověřování sociálních médií za zásadní změnu ve srovnání s dobou, kdy úřady používaly sociální média například pouze k prověřování trestné činnosti.
„Nová metoda spočívá v prohlížení online postů a následném zamítnutí cesty na základě uvážení toho, co se v nich říká,“ dodala Cooperová. Její společnost varovala, že sběr dat ze strany úřadů by mohl vést k delšímu čekání cestujících na povolení k návštěvě USA nemluvě o zvýšené pravděpodobnosti, že budou označeni pro podrobnější kontrolu.
Sophia Copeová, vedoucí právnička organizace Electronic Frontier Foundation, skupiny zabývající se digitálními právy, uvedla v prohlášení, že povinné sledování sociálních médií poškodí občanské svobody cestujících. „Neukázalo se to jako účinné ani při hledání teroristů či jiných zločinců,“ připomněla. Podle ní krok naruší svobodu projevu i soukromí bezúhonných cestujících i jejich rodin, přátel a kolegů, uzavřela pro americký list.