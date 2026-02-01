Pár potápěčů a šup s lahvemi do moře. Vinařská velmoc Chile zkouší novinku

„Postupně nacházíme určité produkty, které pod vodou fungují velmi dobře,“ poznamenal ředitel potápěčského centra ODC v kraji Coquimbo Alejandro Soza. Lahve jsou ponořeny v hloubce deseti až 20 metrů po dobu osmi měsíců až jednoho roku a obklopeny vápenatými sedimenty, které jsou ideální pro stabilní ochranné prostředí. Takové, které se skvěle hodí pro dlouhodobé zrání.
„Třísloviny jsou jemnější, měkčí a tělo je elegantnější,“ řekla brazilská someliérka Luana Balbineová, když v potápěčském centru ochutnávala jedno z vín. Samotné centrum ODC uvádí, že pod vodou nejlépe zraje bílé víno a odrůdy z chladného podnebí, jako je Chardonnay, Sauvignon Blanc a Pinot Noir. Metodu lze však použít i na jiné odrůdy.
Konzervace vína pod vodou se praktikuje už několik desítek let, ale pro jednoho z největších vývozců vína na světě je tento způsob novinkou. V Chile je vinařství základním kamenem národní identity a významným ekonomickým motorem.