Pro Chorvatsko je cestovní ruch klíčovým zdrojem příjmů a závisí na návštěvnících ze zahraničí. Počty turistů v Dubrovníku rostou, podle úřadů ale nic není jisté. Krize na Blízkém východě může vést ke zdražení letenek právě v době, kdy sezona nabírá tempo, píše agentura AP.
Miro Drašković, šéf turistické organizace ve městě, říká, že trh ve Spojených státech zůstává silný, ale někteří klienti z Austrálie se nyní potýkají s problémy při cestování do Evropy. Austrálie je mezi deseti zeměmi, ze kterých do Dubrovníku přijíždí nejvíce hostů. „Situace je určitě velmi, velmi těžká a každý den sledujeme, co se děje,“ řekl Drašković.
Zatím se to vyvíjí dobře. Na letiště v Dubrovníku o Velikonocích v meziročním srovnání přijelo o 13 procent cestujících více. Město, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a k jehož kráse kromě polohy u moře přispívají mohutné hradby a další středověké památky, se magnetem pro turisty z celého světa stalo díky veleúspěšnému seriálu Hra o trůny.
Opatrnost je namístě
Ve srovnání s dalšími regiony Chorvatska by na něj ropná krize mohla dopadnout silněji. Asi 80 procent návštěvníků se do města dostává letecky. Marina Rusová Pleusničová, mluvčí letiště Dubrovníku, které má spojení zhruba se 70 městy ve světě. „Co se týče nadcházející sezony, jsme velmi opatrní,“ říká.
Předpovědi na další týdny a měsíce se značně liší. Začátkem dubna šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol v rozhovoru s AP varoval, že v Evropě zbývají zásoby leteckého paliva jen řádově na týdny a že by kontinentu mohla hrozit dosud nejhorší energetická krize. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas ale před několika dny řekl, že v současnosti nejsou důkazy o nedostatku paliv v EU, a vzkázal lidem, aby bez obav plánovali dovolenou.
Podnikatel Ramon Padiernos ze Singapuru s eurokomisařem souhlasí. Krize na Blízkém východě sice znamenala, že místo oblíbených aerolinek Emirates a Qatar Airways letěl s Turkish Airlines, do Dubrovníku se ale dostal. „Možná dopad zdražování pohonných hmot pociťujeme, ale myslím, že si každý prostě žije a užívá si dovolenou,“ řekl. „Myslím, že pro svět je nejlepší dívat se na vše z té optimističtější stránky a nesoustředit se na věci, nad nimiž nemáme kontrolu,“ dodal.
Energetická krize v Chorvatsku také způsobila růst inflace, která v dubnu zrychlila na 5,8 procenta a patřila v EU k nejvyšším.
Loni do Chorvatska přijelo skoro 22 milionů turistů. Podle údajů národní turistické organizace z celkových přibližně 110 milionů přenocování připadlo na Dubrovník 4,28 milionu.
Drašković říká, že panuje naděje, že věci se brzy vrátí do normálu. „Do té doby můžeme jen den za dnem pracovat na tom, aby turistická sezona byla co nejlepší,“ dodal.