Nezvyklý šok zažívají především tamní rodinné podniky. Podle nejnovějších dat ze systému eVisitor klesl v červnu počet příjezdů do Splitu meziročně o 6,24 % a počet přenocování o 4,10 %. Tento propad zasáhl téměř výhradně segment privátního ubytování. Dlouholetí hostitelé poprvé sledují, jak jim uprostřed hlavní sezony mizí rezervace před očima.
„Je to trochu neobvyklý, zvláštní rok... Pronajímatelé nám popisují, a děje se to i mně samotnému, který se v tomto oboru s rodinou pohybuji už 15 let, že rezervace provedené na začátku roku se ruší. Tak trochu sníží cenu a ty termíny se nakonec stejně na poslední chvíli obsadí,“ uvedl pro tamní deník Slobodna Dalmacija novou realitu Ante Glavaš z Chorvatského sdružení rodinného ubytování (HUOS).
Podle Turistického sdružení města Splitu je trh kvůli vysoké inflaci extrémně citlivý a ubytování s nerealisticky nastavenými cenami letos zůstane prázdné. Turisté dnes totiž bez váhání využívají flexibilní storno podmínky, aby na poslední chvíli ušetřili. Pokud na internetu narazí na výhodnější nabídku, původní ubytování klidně pár dní před odjezdem zruší. Pronajímatelé se tak dostali do pasti. Pokud storno podmínky zpřísní, riskují, že si jejich apartmán v obrovské konkurenci nikdo nevybere.
Konec české jistoty
Tento trend citelně zasahuje i tradiční trhy, na které byli Chorvaté zvyklí spoléhat, včetně České republiky. Jadran pro Čechy historicky představoval absolutní jedničku, a to především díky své finanční dostupnosti. Tato éra je však minulostí a pro řadu tuzemských rodin už návštěva tamních pláží nepředstavuje samozřejmost. Podle květnových dat z průzkumu agentury CzechTourism plánuje letní zahraniční dovolenou celkem 49 procent dotázaných Čechů, jejich preference se však dramaticky proměňují.
Na pomyslném žebříčku nejoblíbenějších destinací se totiž letos na první místo vyhoupla Itálie, kam zamíří 21 procent českých turistů. V těsném závěsu skončilo Řecko s 20 procenty. Chorvatsko se musí dělit o třetí pozici se Španělskem, když obě země shodně vybralo pouhých 16 procent dotázaných.
Postupné a plošné zdražování na chorvatském pobřeží totiž vyhání dlouholeté návštěvníky do jiných destinací. Čeští turisté začali více porovnávat ceny a zjistili, že některé oblasti Itálie či Řecka jsou dnes cenově naprosto srovnatelné, přičemž často nabízejí lepší poměr ceny a kvality.
Bohatí Američané vs. šetřící Evropané
Při hlubším pohledu na statistiky je zřejmé, že se chorvatský turismus rozdělil na dva naprosto odlišné světy. Zatímco průměrný evropský turista kvůli inflaci dramaticky přehodnocuje své výdaje, luxusní segment funguje bez problémů. Splitské hotely v červnu zaznamenaly mírný nárůst obsazenosti na necelých 69 %. Do země totiž proudí bonitní klientela z USA či Velké Británie. Tito turisté vyžadují kompletní hotelový servis, recepci, snídani v ceně a wellness a nemají problém si za to připlatit.
Naopak tradiční návštěvníci na Jadranu citelně chybí. Kromě vysokých cen za to mohou i velké sportovní akce. „Například Němci a Nizozemci, kteří k nám pravidelně jezdí, utratili peníze za mistrovství světa v Americe místo na Jadranu,“ vysvětlil Glavaš.
Lekce z tržní ekonomiky
Podobné varovné signály jako Split hlásí podle zpravodajského webu The Dubrovnik Times i další populární lokality, včetně Dubrovnicko-neretvanské župy. Podle části expertů Chorvatsko po zavedení eura narazilo na svůj cenový strop. Konkurenční destinace ve Středomoří jako je Řecko, Turecko či Albánie navíc nabízejí cenově dostupnější alternativy. Často navíc v režimu all-inclusive, kterému běžné chorvatské apartmány bez stravy mohou cenově jen stěží konkurovat.
Mezi pronajímateli, kteří mají na červenec a srpen stále volné kapacity, začíná propukat panika. Pronajímatelé, kteří nechtějí nechat apartmány prázdné, spouštějí masivní cenové výprodeje na poslední chvíli. Ceny ubytování tak padají často o desítky procent, což paradoxně dál roztáčí spirálu last-minute rušení dřívějších rezervací.
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5. května 2026