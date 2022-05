Kryptoměny nestojí za nic, měly by se regulovat, míní šéfka ECB Lagardeová

Komentář Lagardeové přichází v období, které je pro kryptoměny dost neklidné – digitální měny bitcoin a ether klesly z loňského rekordu už o 50 procent.

Současně tato třída aktiv čelí přísnější kontrole regulačních orgánů, protože úřady se obávají nebezpečí, které mohou kryptoměny představovat pro širší finanční systém.

Lagardeová uvedla, že je skeptická k hodnotě kryptoměn. Srovnala je s digitálním eurem, což je projekt ECB, který by se mohl uskutečnit v příštích čtyřech letech.

„Mé velmi skromné hodnocení je, že (kryptoměny) nemají žádnou hodnotu, nejsou na ničem založené, neexistuje žádné podkladové aktivum, které by fungovalo jako záchranná kotva,“ prohlásila šéfka centrální banky. To by v případě digitálního eura být nemělo, protože za ním bude stát ECB. Digitální euro by se tak mělo stát bezpečnějším uchovatelem hodnoty.

Obavy z kryptoměn už dříve dali najevo i jiní představitelé ECB, upozornila agentura Bloomberg. Jedním z nich je člen Výkonné rady Fabio Panetta, který v dubnu prohlásil, že kryptoaktiva vytvářejí nový divoký západ a srovnal je s krizí rizikových hypoték z roku 2008.

Lagardeová dodala, že sama žádná kryptoaktiva nedrží, neboť chce dodržovat to, co hlásá. Sleduje je ale velmi pečlivě, protože jeden z jejích synů do nich investoval, přestože mu to neradila. „Je to svobodný člověk,“ řekla.