Čína a KLDR poprvé od covidu obnoví vlakové spojení, jízdenky jsou vyprodané

Osobní vlaky přestaly mezi oběma hlavními městy jezdit po vypuknutí pandemie covidu-19 v roce 2020. Pro víceméně izolovanou KLDR je obnovení spojení s jejím hlavním ekonomickým partnerem klíčové, píše Reuters.
Jízdenky na 12. března si podle pekingské kanceláře koupili podnikatelé, vládní úředníci a reportéři. Jízdenky jsou vyhrazené pouze pro držitele obchodních víz. V dalším spoji plánovaném na 18. března volná místa ještě zbývají.
Cestující budou zpočátku přepravovat pouze poslední dva vagóny. Většina míst bude určena pro ty, kteří jedou na služební cestu, širší veřejnost si jízdenky bude moct nakoupit v závislosti na dostupnosti míst, řekl agentuře Jonhap železniční úředník.
Severní Korea zůstává pro většinu zahraničních turistů nedostupná. Výjimkou jsou ruské turistické skupiny, na které se vztahují zvláštní pravidla. Největší podíl zahraničních turistů v Severní Koreji tvořili před pandemií čínští návštěvníci, uvádějí cestovní kanceláře.
Organizátoři zájezdů v pondělí oznámili, že Severní Korea z blíže neurčených důvodů zrušila Pchjongjangský maraton, který se měl konat příští měsíc. Závod je jednou z mála akcí, jíž se v izolovaném státě mohli účastnit cizinci.