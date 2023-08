Hospodářské problémy Číny se prohlubují. Růžové nejsou ani vyhlídky do budoucna

Hongkongský index Hang Seng v pátek sklouzl do medvědího trhu, od lednových maxim se propadl už o více než 20 procent. Negativně si vedou i akcie velkých čínských společností, většina z nich je na devítiměsíčních minimech. Čínský nemovitostní trh je už několik týdnů v obrovských problémech a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo v blízké budoucnosti změnit. Informoval o tom deník CNN.

Nezaměstnanost mladých lidí v Číně je na tak vysokých hodnotách, že tamní úřady už radši přestaly tento údaj veřejně publikovat. Čínský jüan se před pár dny dostal na šestnáctiletá minima a tamní centrální banka v pondělí podruhé za uplynulé tři měsíce snížila jednu ze svých klíčových úrokových sazeb.

Výdaje čínských spotřebitelů jsou dlouhodobě slabé, tamní subjekty čerpají stále méně úvěrů a čínský nemovitostní trh řeší jeden problém za druhým. I proto musela čínská centrální banka proti těmto potížím zasáhnout a jednoletou primární úvěrovou sazbu (LPR) snížila o jednu desetinu procentního bodu na 3,45 procenta.

Před pár týdny čínští statistici zároveň ohlásili, že čínská ekonomika se během července dostala do deflace. Spotřebitelské ceny se meziročně snížily o tři desetiny procenta. I proto tamní centrální banka úrokové míry postupně snižuje, a to v době, kdy ostatní velké ekonomiky činí pravý opak.

Co se v Číně děje?

Současná hospodářská situace je až příliš rozdílná od toho, co v Číně panovalo kolem roku 2008. V době globální finanční krize totiž tamní politici uvedli v život největší stimulační balíček na světě. I díky němu byla Čína první velkou ekonomikou, které se povedlo z propadu ekonomiky oklepat.

Aktuální čínský hospodářský vývoj ale v posledních týdnech není vůbec pozitivní. Nenahrává tomu třeba situace mezi klíčovými čínskými developery. Developerská skupina Country Garden Holdings čelí kvůli finančním problémům rekordnímu propadu hodnoty akcií. Od počátku letošního roku dosahuje tento pokles už šedesáti procent.

Před pár dny vyšlo najevo, že v první polovině letošního roku mohl podnik dosáhnout ztráty až ve výši 7,6 miliardy dolarů, a tedy asi 166,5 miliard korun. Finanční problémy Country Garden Holdings jsou však poměrně překvapivé, a to proto, že v loňském roce tato firma vykázala zisk ve výši 265 milionů dolarů.

Příliš lépe na tom stále není ani konkurenční společnost Evergrande, která ve Spojených státech už požádala o ochranu před věřiteli. Zadlužení této firmy dosahuje 300 miliard amerických dolarů. Zároveň to vypadá, že finanční problémy velkých čínských developerů se postupně rozšiřují i do odvětví investičních trustů.

„Hrozí, že případné další ztráty v čínském nemovitostním sektoru se přelijí do širší finanční nestability,“ uvedl pro deník CNN Julian Evans-Pritchard, kterým je vedoucím ekonomického oddělení pro Čínu ve společnosti Capital Economics.

Analytici snižují odhadovaný růst

Na problémy čínské ekonomiky začínají reagovat i investiční banky. Řada z nich totiž postupně upravuje původní prognózy hospodářského růstu pro letošní rok. Nyní se zdá, že čínská ekonomika meziročně vzroste o méně než pět procent, což by při pohledu do minulých let byl velmi podprůměrný výsledek.

„Redukujeme původní prognózu meziročního růstu čínského reálného hrubého domácího produktu. Zahraniční poptávka oslabila, trh s nemovitostmi čelil ještě většímu propadu. Politická podpora v Číně byla zároveň v uplynulém období nižší, než se původně očekávalo,“ napsali k současné situace v Číně analytici UBS.

Samospráva je zadlužená

Obrovským problémem v Číně je i vysoká zadluženost tamní místní samosprávy. Kvůli současné nemovitostní krizi totiž řada provincií a měst ekonomicky tratí na prodejích pozemků. Toto zadlužení je velkým rizikem pro čínské banky a omezuje i celkové schopnosti tamní vlády ke stimulaci hospodářského růstu.

Právě vysoká zadluženost Číny je problémem, který podle analytiků omezuje její stimulační schopnosti podobně jako před patnácti lety. Tehdy čínští funkcionáři představili fiskální balíček v hodnotě 4 bilionů jüanů.

„Tvůrci čínské hospodářské politiky se nejspíš obávají že případný nárůst úrovně zadlužení by se mohl v budoucnosti vymstít,“ uvedl pro CNN analytik Evans-Pritchard.

Obrovským problémem je v Číně i demografická situace. Míra porodnosti totiž v Číně v posledních letech setrvale klesá. V loňském roce dosáhla na rekordní minimum 1,09 dítěte na jednu matku, což znamená, že Čína v tomto ohledu předběhla i nedaleké Japonsko, které v posledních letech prožívá obrovskou hospodářskou stagnaci.

Začátkem letošního roku Čína dokonce zveřejnila prognózu, ze které je patrné, že v loňském roce se začala čínská populace poprvé za posledních šest desetiletí snižovat. „Stárnoucí populace v Číně je velkou výzvou pro její potenciál hospodářského růstu,“ potvrdili ve své analýze i analytici Moody’s Investors Service.