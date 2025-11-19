Zrušené lety i potíže s mořskými plody. Napětí mezi Čínou a Japonskem roste

  18:14
Vyjádření japonské premiérky Tanae Takaičiové o tom, že nevylučuje vojenskou reakci na případný útok Číny na Tchaj-wan, přispělo k dalšímu vystření čínsko-japonských vztahů. Číňané na výzvu vlády zrušili stovky tisíc letů do Japonska, anulovaly se mnohé kontrakty i odvolaly desítky kulturních akcí. Čtvrtá největší ekonomika světa tak může přijít o miliardy.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Je to pro nás obrovská ztráta,“ komentovala útlum turistického ruchu Jü Ťin-sin, viceprezidentka společnosti East Japan International Travel Service. „Pokud situace potrvá dva měsíce, snad to zvládneme. Jestli se ale vztahy budou nadále zhoršovat, bude to mít zásadní důsledky na naše podnikání,“ píše agentura Reuters.

Podle Světové rady pro cestovní ruch a turismus se právě cestovní ruch na japonském HDP podílí přibližně ze sedmi procent a v posledních letech výrazně roste. Pětinu všech příjezdů do Japonska navíc tvoří návštěvníci z pevninské Číny a Hongkongu.

Více než deset čínských aerolinek nabídlo svým cestujícím za zrušené lety do Japonska vrácení peněz. Výzkumný institut Nomura odhaduje, že hromadné zrušení rezervací by mohlo vést ke ztrátě zhruba 2,2 bilionů jenů (295,2 miliardy korun) ročně.

Mořské plody v ohrožení

Spor se ale dotýká i japonských mořských plodů. Čína v červnu oznámila, že po dvou letech obnoví dovoz ze 37 japonských prefektur. Omezení tehdy zavedla v reakci na rozhodnutí Japonska vypustit vyčištěnou odpadní vodu z elektrárny Fukušima. Kvůli novému sporu ale zákaz pravděpodobně obnoví.

Čína versus Japonsko

Napětí mezi zeměmi sahá až na konec 19. století. Tehdy se Japonsko po rychlé modernizaci snažilo rozšířit svůj vliv v Asii, což vedlo k první čínsko-japonské válce.

Další vyhrocení přišlo ve 30. letech 20. století, kdy Japonsko chtělo obsadit severní oblast Číny a rozpoutalo druhou čínsko-japonskou válku. Ta byla spojena s masovými vraždami (nankingský masakr) a později se stala součástí 2. světové války.

Po porážce Japonska v roce 1945 se Čína opět sjednotila, ale vztahy zůstaly napjaté.

„I kdyby se tyto produkty do Číny dovezly, za současných okolností by nenašly odbyt,“ řekla na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning. „Pokud premiérka své vyjádření neodvolá, naše země bude muset přijmout přísná a rozhodná opatření.“

To by bylo ranou pro mnoho společností, pro které čínský trh představuje téměř pětinu veškerého vývozu. 700 firem podalo žádost o opětovnou registraci pro dodávky do Číny, ale dosud úřady schválily pouze tři.

Čína jako druhá vlast

Ruší se také mnohá výroční zasedání a kulturní akce. Odstoupení japonských komiků z nadcházejícího festivalu v Šanghaji zdůvodnilo Japonsko nevyhnutelnými okolnostmi a zrušení koncertu chlapecké skupiny JO1 se zase odvolávalo na vyšší moc. Odloženy jsou také premiéry japonských filmů.

Někteří umělci se ale negativním reakcím snaží předejít zprávami vyjadřujícími podporu Číně. „Čína je pro mě jako druhá vlast a všichni moji tamní přátelé jsou pro mě jako rodina. Vždy budu podporovat jednotnou Čínu,“ napsala v úterý na platformu Weibo japonská zpěvačka MARiA.

