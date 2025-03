Kazachstán otevřel železnici z Číny do Evropy. Vyhne se Rusku

V rámci projektu KTŽ s čínskou společností China Railway Container Transport (CRCT) pojedou nákladní vlaky naložené kontejnery z Číny přes Turkmenistán, Kazachstán, Írán a Turecko, aby odtud pokračovaly dále do Evropy. První vlak byl vypraven z Čcheng-tu na jihozápadě Číny do Lodže v centrální části Polska. „Tato trasa zajistí nepřetržité dodávky nákladů a efektivní spojení mezi státy. Očekávaná doba přepravy činí 40 dní,“ uvedly kazachstánské dráhy.

Čína současně rozvíjí další dva železniční projekty, který počítá s trasami přes postsovětské středoasijské státy při obcházení Ruska. Transkaspická trasa, která povede přes Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii, byla dohodnuta v létě 2023. Druhý projekt počítá se stavbou dráhy přes Kyrgyzstán a Uzbekistán ke Kaspickému moři, odkud by se náklady přepravovaly přes Turecko do Evropy. Projekt za osm miliard dolarů (asi 190 miliard Kč), který počítá také s napojením na železnice zemí Perského zálivu, byl dohodnut loni v červnu a realizace se chopí čínská společnost China Railway International, napsaly The Moscow Times.

Připomněly, že dříve náklady z Číny do Evropy putovaly po železnici přes Kazachstán, Rusko a Bělorusko. Ale po rozpoutání války Ruska proti Ukrajině některé společnosti přestaly s dopravou přes ruské území.

„Pro Čínu jsou důležité alternativní trasy na Západ mimo Rusko. Cesta do Evropy přes Rusko už není bezpečná, může být náhle uzavřena, jak se už dříve stalo. Proto je pro Čínu důležité vytyčit novou trasu,“ uvedl expert Davide Cancarini z analytického střediska Jamestown Foundation.

Rusko „není nadšeno“ tímto projektem, ale nemůže otevřeně vystoupit proti němu, protože by riskovalo konflikt s Čínou. Ale ta teď vystupuje v roli spojence bránícího Rusko,“ poznamenal ředitel analytického střediska Central Asia Due Diligence Ališer Ilchamov.