První podobná dohoda za poslední desetiletí. Čína od USA koupí 200 boeingů

Podle agentur Reuters a Bloomberg představuje dohoda první čínský nákup komerčních tryskových letounů americké výroby za téměř desetiletí.
Akcie Boeingu nicméně na zprávu reagovaly poklesem, protože se spekulovalo o výrazně větší objednávce. Některé zprávy v médiích naznačovaly, že Boeing je blízko dohodě o prodeji 500 či více letadel do Číny, píše agentura Reuters. Analytik George Ferguson ze společnosti Bloomberg Intelligence navíc upozornil, že některé dohody čínské vlády o koupi letadel se v minulosti nakonec nezrealizovaly.
Šéf Boeingu Kelly Ortberg je součástí skupiny vedoucích představitelů předních amerických podniků, která doprovází prezidenta Trumpa při návštěvě Číny. Obnovení prodeje letadel do Číny by podle agentury Bloomberg mohlo pomoci Boeingu zlepšit jeho finanční situaci v době, kdy se firma zotavuje z krize, za kterou stály problémy s kvalitou a také stávky zaměstnanců.
Boeing měl problémy od dvou tragických havárií, které se týkaly jeho letadel 737 MAX a při kterých v letech 2018 a 2019 zahynulo dohromady 346 lidí. Letadla 737 MAX byla pak v důsledku nehod dočasně odstavena z provozu. Za nehodami byly problémy s asistenčním softwarem MCAS. Ten měl pilotům pomáhat letadlo ovládat, místo toho je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.