Tři tisíce kilometrů k odpoutání od Západu. Čína a Rusko finišují s plynovodem

Síla Sibiře 1 je při pohledu do historie vůbec nejdražším ruským plynovodem. Vyšla už na více než 55 miliard amerických dolarů (1,3 bilionu korun) a jeho první část o délce 2 157 kilometrů byla podle čínských státních médií zprovozněna na podzim roku 2019. Od té doby plynovod přepravil fosilní palivo za bezmála čtyři miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 96 miliard korun. Nyní se konečně počítá s jeho kompletním provozem. Informoval o tom portál CNBC.

Na čínském území vede plynovod východní částí země kolem hlavního města Pekingu až do Šanghaje. Střední fáze byla uvedena do provozu v prosinci 2020 a poslední jižní úsek má začít dodávat plyn v roce 2025, uvedla tamní státní média.

Analytici dodávají, že plynovod Síla Sibiře 1 je pro Rusko důležitým strategickým projektem, který snižuje jeho závislost na západních trzích. Čína si zase od plynovodu slibuje hlavně pozvednutí ekonomického potenciálu severovýchodní části státu, který má s dostupností energetických komodit dlouhodobě problémy. Léta se totiž toto území spoléhalo hlavně na uhlí, od něhož se Čína chce postupně odklonit.

Čína se zároveň snaží postupně více diverzifikovat své energetické zdroje, a i proto odmítla během února odsoudit ruskou invazi na Ukrajině.

Odběr plynu Čínou roste

Ruská plynárenská společnost Gazprom před několika dny zvýšila vývoz plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře 1 na rekordní hodnoty. Firma uvedla, že do Číny zemní plyn dodává na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené s místní společností China National Petroleum Corporation. Ta patří k největším energetickým skupinám na světě.

Objem vývozu plynu Gazpromu do Číny prostřednictvím plynovodu vzrostl během první poloviny roku o 63,4 procent na 7,5 miliardy metrů krychlových, jak uvedla ruská tisková agentura Interfax.

Počátkem tohoto roku Vladimir Putin dokonce uvedl, že s čínským protějškem Si Ťin-pchingem dokončuje dohodu o výstavbě dalšího plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by tak mohl ještě až zdvojnásobit vývoz ruské energetické suroviny do Číny, neboť by měl přepravit až 50 miliard kubíků plynu ročně navíc. Plynovod, který by mohl být vybudován přes Mongolsko, by se mohl začít stavět už do dvou let.

Čína a Rusko spolu spolupracují také na rozvoji jaderné energetiky. V květnu 2021 spol čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin hovořili ohledně možných stavebních projektů dvou jaderných elektráren v Číně. Rusko-čínský obchod se v posledních měsících rozvinul také v oblasti uhlí, které Čína nyní získává s poměrně velkou slevou. Zájem o něj ze strany Západu totiž kvůli válce na Ukrajině opadl.