Čím víc odebere Čína ruského plynu, tím lépe pro Evropu, tvrdí analytici

„Vyšší dodávky ruského plynu do Číny přinesou řadu pozitivních efektů. V důsledku toho totiž klesne čínská poptávka po dovozu LNG, což z celosvětového pohledu povede ke snížení cen,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Ogan Kose ze společnosti Accenture.

Cena zemního plynu v Evropě prudce vzrostla poté, co Rusko po počátku své invaze na Ukrajinu a po uvalení západních sankcí snížilo své dodávky do unijních států. Evropské země v posledních týdnech a měsících usilují o nasmlouvání mnohem větších dodávek LNG, aby snížily svou závislost na ruském plynu.

Válka na Ukrajině však přiměla Rusko k urychlení plánů na odpoutání se od Evropy. Země chce do budoucna více sázet třeba na rusko-čínský plynovod Síla Sibiře. Nejvyšší představitelé obou zemí zároveň deklarovali, že budou jednat o výstavbě dalšího plynovodu, který by mohl nést označení Síla Sibiře 2.

„Pro ruský zemní plyn se vždycky najde kupec. Nyní to vypadá, že se v budoucnu bude prodávat hlavně v Asii,“ dodal pro Bloomberg Kose s tím, že pokud by Rusko zcela zastavilo dodávky plynu do Evropy, mohly by se evropské ceny plynu vyšplhat až na pětinásobek současné úrovně.

Podle agentury BloombergNEF Čína letos zatím nákupy LNG neprováděla a její apetit může zůstat nízký až do září, a to kvůli neúměrně vysokým cenám LNG a hrozící nejistotě kolem pandemie a dalšího vývoje tamní ekonomiky.

Přetahování se na světových trzích

Evropa s napětím sleduje, jak Čína v poslední době bojuje s vlnami pandemie nemoci covid-19. Pokud totiž tato asijská velmoc zruší všechny protipandemické restrikce, může s Evropou o zkapalněný zemní plyn na trzích soupeřit, jak ve své nedávné analýze potvrdila třeba společnost Goldman Sachs.

Cenu plynu může ovlivnit i případná globální hospodářská recese. Společnost Accenture odhaduje, že i bez ní se ale spotřeba plynu v Evropě v příštím roce sníží minimálně o šestnáct procent, a to kvůli chystaným omezením spotřeby.

„Kombinace snížení poptávky v Evropě a Asii a nalezení nových odbytišť pro ruský plyn přinese ve střednědobém horizontu snížení cen plynu. Pokud bude zima ve srovnání s předchozími zimami tvrdší, udrží to ceny po určitou dobu na vysoké úrovni. Dlouhodobě ale vysoké ceny této komodity nevydrží,“ dodal Kose.