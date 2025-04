Poprvé to nevyšlo. Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching se během prvního Trumpova období snažili své země sblížit, ale námluvy se nakonec nezdařily a vztahy obou rivalů se pořádně vyhrotily. Nyní dostávají druhou šanci. | foto: Reuters

„Americká hrozba dalšího nárůstu cel vůči Číně je chybou. Pokud Spojené státy budou trvat na svém, Čína bude bojovat až do konce,“ uvedlo čínské ministerstvo obchodu v oficiálním prohlášení.

Čínská odpověď přišla jen krátce poté, co Donald Trump oznámil svůj nový plán zvýšit cla na dovoz čínského zboží o dalších 50 procentních bodů, pokud Čína nezruší svá odvetná obchodní opatření. „Navíc budou zrušeny veškeré rozhovory s Čínou ohledně požadovaných setkání s námi,“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social.

A jelikož do stanoveného termínu Peking nereagoval, Bílý dům oznámil od středy zvýšení cla na dovoz z Číny na 104 procent. K již existujícímu clu ve výši 54 procent tak „přihodil“ dalších 50 procent.

Podle Trumpovy mluvčí Karoline Leavittové se na Bílý dům se obrátilo téměř 70 zemí, které by chtěly zahájit jednání o nových clech. Dodala, že USA přistoupí k dohodám, pokud budou ve prospěch amerických pracovníků a budou řešit chronické obchodní deficity USA.

Evropská unie se chce stále vyhnout obchodní válce se Spojenými státy, a to navzdory tomu, že americká administrativa odmítla nabídku nulových cel v průmyslu, kterou Brusel předložil.

Čína v dohodu nevěří

Na dřívější Trumpovo navýšení cel Peking reagoval oznámením dodatečného 34procentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států. Čínské ministerstvo obchodu zároveň vyzvalo Washington, aby cla okamžitě zrušil a případné spory řešil dialogem s obchodními partnery.

„Rétorika Číny je velmi ostrá. Pokud Trump neustoupí, investoři se musí připravit na možné obchodní odtržení obou ekonomiku,“ uvedla pro Bloomberg ekonomka Michelle Lamová z banky Societe Generale.

Kroky úřadů rovněž potvrzují, že to Čína s podporou domácího trhu myslí vážně. Centrální banka se snaží oslabovat jüan, což podpoří konkurenceschopnost exportérů. Státem řízené fondy zároveň nakupují aktiva a snaží se stabilizovat rozkolísané čínské burzy.

Fondy, které vláda využívá ke stabilizaci akciových trhů, zaznamenaly v pondělí rekordní příliv investic ve výši 42 miliard jüanů (167 miliard Kč). Ve hře je ale zároveň také urychlené zavedení i dalších stimulačních opatřeních a výhodnější úvěry pro podporu celkového čínského trhu.

Cena čínského zboží v USA by se zdvojnásobila

Uvalením cla ve výši 104 procent se cena zboží, které se dováží z Číny do USA, prakticky zdvojnásobí. To je pro exportně orientovanou asijskou zemi obrovská rána. Podle dostupných údajů se totiž právě vývoz do zahraničí loni podílel na růstu čínské ekonomiky jednou třetinou.

Čína se ale zároveň stále snaží vést se Spojenými státy dialog. Trump ale už dříve varoval, že jakákoliv jednání mezi představiteli těchto ekonomik jsou vyloučená, pokud Peking ve svém celním tlaku vůči USA nepoleví. I proto se možný brzký telefonát mezi prezidenty USA a Číny nyní jeví jako nepříliš pravděpodobný.

Bloomberg zároveň píše o tom, že Trump s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem nekomunikoval od svého návratu do Bílého domu, což je nejdelší období bez kontaktu amerického prezidenta s čínským protějškem po inauguraci za posledních 20 let, uzavírá agentura Bloomberg.