Čína poprvé nasadila na komerční let stroj C919, překonala „košilové ponížení“

Letoun s úzkým trupem C919 začala firma Commercial Aviation Corporation of China (COMAC) vyvíjet před patnácti lety, loni dostala souhlas se zahájeném sériové výroby. Jde o stroj s jednou uličkou mezi sedadly, který konkuruje letadlům Airbus A320 a Boeing 737.

Čínská média dnes o novém letadle píší jako o symbolu národní hrdosti, průmyslové zdatnosti a důkazu technologického pokroku. „Po úsilí několika generací jsme konečně prolomili monopol Západu a zbavili se ponížení, kterým bylo 800 milionů košil za jeden boeing,“ napsal list Beijing Daily v narážce na slova čínských politiků, kteří před 20 lety prohlašovali, že na to, aby dokázali koupit jedno letadlo, je třeba vyvézt 800 milionů košil.

První testovací lety C919 absolvoval v roce 2017 a počítá se s tím, že o letoun budou mít zájem převážně domácí dopravci. COMAC obdržel do konce minulého roku 1035 objednávek od 32 zákazníků, čínská média píší, že výrobní kapacita by měla do pěti let dosáhnout 150 strojů ročně.

Ačkoli finální montáž letadla se děje v Číně, řadu nezbytných komponentů včetně motorů a elektroniky dodávají zahraniční firmy, napsala agentura Reuters.