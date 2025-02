Banka připsala na účet klienta 81 bilionů dolarů. Chyby si všimla v poslední chvíli

Transakce ve výši 81 bilionů dolarů (1 833 030 000 000 000 Kč) by byla tak obrovská, že by pravděpodobně neprošla systémy žádné banky. Určitě by se zapsala jako jedna z největších chyb, při které se do počítačového systému zadá špatné číslo, píše agentura Bloomberg.

Tato částka by pro potenciálního šťastného příjemce byla více než dostatečná k nákupu celého amerického akciového trhu včetně všech velkých technologických společností. Podle webových stránek Current Market Valuation byl americký akciový trh na konci roku 2024 oceněn na částku 62 bilionů dolarů.

Taková částka by rovněž stačila na více než 200násobné odkoupení veškerého majetku Elona Muska, momentálně nejbohatšího muže světa. Jeho majetek je podle indexu miliardářů agentury Bloomberg oceněn na 343 miliard dolarů.

„Navzdory skutečnosti, že platba v této výši nemohla být ve skutečnosti realizována, naše kontroly okamžitě identifikovaly chybu při zadávání mezi dvěma účty v účetní knize a záznam jsme včas stornovali,“ komentoval mluvčí banky. Dodal, že preventivní kontroly by také zabránily tomu, aby jakékoli prostředky opustily banku. „Tato chyba podtrhuje pokračující úsilí banky o další eliminaci manuálních procesů a automatizaci kontrolních mechanismů,“ uzavřel.

Nebyla to první chyba banky Citi, která již dříve čelila kritice svých interních systémů. V roce 2020 společnost omylem poslala 900 milionů dolarů věřitelům kosmetické společnosti Revlon. Trvalo dva roky právních bojů, než banka získala zpět velkou část peněz od několika hedgeových fondů. Tato kauza rovněž přispěla k odchodu generálního ředitele Citigroup Michaela Corbata.

Deník Financial Times s odvoláním na interní zprávu uvedl, že Citi v loňském roce na poslední chvíli odhalila desítku chybných transakcí v celkové hodnotě přesahující 1 miliardu amerických dolarů, uzavřela agentura Bloomberg.