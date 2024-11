Americké firmy zvažují odchod z Číny. Trumpova celní politika dovoz zdraží

Trump již během své volební kampaně s oblibou hovořil o uvalení až šedesátiprocentních cel na výrobky, které se na americký trh dovážejí z Číny. Od cel si slibuje, že by měla výrazně podpořit domácí výrobu. Firmy by se díky clům mohly s produkcí vrátit zpět do USA, potvrzuje také agentura Bloomberg.

Jednou z prvních společností, které se začaly na přesun produkce z Číny momentálně připravovat, je i značka obuvi Steven Madden. Firma už před pár měsíci ohlásila, že chce v roce 2025 omezit svou závislost na čínské výrobě o zhruba 10 procent. Díky Tumpově vítězství se však tato redukce proti původním plánům ještě zvýší, a to dokonce o 40 procent.

„Od čtvrtečního rána jsme začali na tomto plánu pracovat,“ řekl agentuře Bloomberg generální ředitel firmy Edward Rosenfeld. Steven Madden momentálně hledá alternativní výrobní lokality, a to zejména ve Vietnamu, Kambodži či Mexiku. Tímto způsobem se firma pokusí diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec a minimalizovat riziko nárůstu cen pro americké spotřebitele.

Ochrana před vysokými cly

Ještě před pár lety přitom společnost Steven Madden dovážela z Číny do USA asi 95 procent svého zboží. Podle nynějších plánů ale bude usilovat o to, aby se už v příštím roce tato hodnota citelně snížila. S podobnými plány ale přicházejí i další významné výrobní firmy, které zkoumají možnosti, jak svou výrobu ochránit před novými očekávanými překážkami.

Odborníci ale říkají, že pokud Trump avizovanou celní politiku opravdu uvede do praxe, je cenový nárůst koncového zboží v podstatě nevyhnutelný. Přítomnost vysokých cel tedy v konečném důsledku zaplatí právě američtí spotřebitelé.

S nárůstem cen počítá i Whirpool

S vyššími cenami na americkém trhu počítají i další firmy, například společnost Whirpool, která se řadí k nejvýznamnějším výrobcům mikrovlnných trub na světě. Právě ona se z pohledu dodávek klíčových komponentů dlouhodobě spoléhá hlavně na Čínu. Cena těchto dílů ale pravděpodobně v dalších měsících stoupne, což se odrazí na konečné ceny domácích spotřebičů. „Whirpool je na tom lépe než jeho konkurence, neboť většinu svých produktů vyrábí přímo na americkém trhu,“ argumentuje ředitel Jim Peters. Dramatické změny tedy Whirpool v dalších měsících nečekají.

O vyšších cenách na americkém trhu již hovořil i generální ředitel společnosti Oil-Dri, která se zaměřuje i na výrobu podestýlek pro kočky. Tato firma se totiž spoléhá na speciální absorpční materiál s názvem silikagel. Ten je ale v současné době k sehnání právě hlavně v Číně a příliš jiných možností podnik Oil-Dri momentálně nemá, uzavírá Bloomberg.