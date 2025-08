Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

Spojené státy dokonce nakonec vyjednaly přívětivější obchodní dohodu i s indickým úhlavním nepřítelem Pákistánem. Z lépe domluvených podmínek mohou těžit také státy Evropské unie či Japonsko, píše agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump navíc ve středu vydal nařízení uvalující na dovoz zboží z Indie dodatečné 25procentní clo. Reaguje tak na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Dodatečné clo vstoupí v platnost za 21 dnů a celkové celní zatížení indického zboží dováženého do Spojených států se tak zdvojnásobí na 50 procent.

Přitom hodnota obchodu mezi Spojenými státy a Indií přesahuje hranici 190 miliard amerických dolarů, což je zhruba 4,4 bilionů korun. Podle informací agentury Reuters měla jednání ztroskotat na nedostatku přímé komunikace mezi nejvyššími politickými představiteli obou zemí i oboustranně špatném úsudku.

„Ačkoliv se během několika rozhovorů dospělo ke značnému pokroku, nikdy jsme se nedostali k plnohodnotné dohodě, o kterou jsme stáli,“ uvedl pro Reuters jeden z představitelů Bílého domu. Jiná situace ale panuje v případě Pákistánu. Trump totiž tomuto státu nedávno snížil cla z 29 na 19 procent, tedy na nižší úroveň než v případě Indie.

Nezaujaly ani indické nákupy plynu a zbraní

Indie dokonce Spojeným státům nabídla nulová cla na průmyslové zboží, které tvoří až 40 procent amerického exportu do Indie. Indičtí zástupci měli rovněž slíbit postupné snižování cel i na americký alkohol a auta a výraznější dovoz amerických zbraní i zemního plynu za dodatečných 25 miliard amerických dolarů ročně. Ani to ale administrativu Donalda Trumpa nakonec nepřesvědčilo.

Přitom Indie věřila, že vše je na dobré cestě. „Jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě a USA nemohou tento trh ignorovat,“ řekl agentuře Reuters v polovině července jeden z indických úředníků, který byl zapojen do vyjednávání s americkými protějšky.

Americký prezident měl sice uznat značný pokrok v jednáních, ale vyjednané podmínky podle něj nedosáhly úrovně, kterou původně předpokládal. Trump stál zejména o mnohem výraznější a snazší přístup amerických firem na indický trh a podobně jako v případě Japonska, Evropské unie nebo Jižní Koreje také o výraznější nákupy amerických produktů, a to zejména mléčných a dalších zemědělských výrobků.

Indický premiér se přímé komunikaci vyhýbal

Kupříkladu političtí představitelé Jižní Koreje měli zaujmout Trumpovu administrativu i proto, že jihokorejské firmy by ve Spojených státech měly v dalších letech investovat více než 350 miliard amerických dolarů. Srovnatelnou nabídku ale Indie nepředstavila, a to i přesto, že ještě během únorové návštěvy indického premiéra Módího obě strany hovořily o zdvojnásobení obchodu mezi Indií a USA do roku 2030.

Agentura Reuters informovala o tom, že právě na nedostatek komunikace mezi Trumpem a Módím měla celní dohoda negativně doplatit. Spojeným státům měl chybět výraznější politický impuls. Indie se totiž údajně obávala, že Módí na takové jednání s Trumpem není připravený a americký prezident by jej mohl zahnat do kouta.

Nepomohla tomu ani Trumpova vyjádření, která se týkala údajné připravenosti americké strany zprostředkovat mírové řešení konfliktu mezi Indií a Pákistánem. V případě Indie tato slova ještě zvýraznila nelibost indického premiéra se takových jednání s americkým protějškem účastnit. „Trumpovy poznámky o Pákistánu nebyly dobře přijaty. Spojené státy měly dát najevo, že konečné rozhodnutí je na nás,“ domnívá se nejmenovaný indický úředník.

V dalších dnech by se ale napětí mezi Indií a Spojenými mohlo dokonce ještě zhoršit. Washington totiž mimo jiné tlačí na odběratele ruských fosilních paliv, aby přestali přispívat k financování válečné mašinérie na Ukrajině. Trump konkrétně zmínil právě i Indii, ale zatím neuvedl bližší podrobnosti.

Jednání mezi Indií a Spojenými státy však mohou i v dalších týdnech pokračovat. Dosažení nové celní dohody mezi oběma státy tak ještě není vyloučenou záležitostí. „Ještě není vše ztraceno. Bude to ale chtít, aby telefon zvedl indický premiér Módí,“ uzavřel pro Reuters bývalý americký diplomat Mark Linscott.