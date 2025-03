Kanada chystá celní odvetu, Ontario hrozí odstřižením Američanů od energie

„Kanada nenechá toto neopodstatněné rozhodnutí bez odezvy,“ uvedl premiér Justin Trudeau. Odvetný plán v první fázi zahrnuje 25procentní cla na zboží od amerických vývozců v hodnotě přibližně 30 miliard kanadských dolarů.

Druhá fáze dopadne na produkty v hodnotě 125 miliard kanadských dolarů za tři týdny — na seznamu budou například automobily, nákladní vozidla, ocel a hliník.

„Naše cla zůstanou v platnosti, dokud USA nezruší své obchodní opatření, a pokud k tomu nedojde, aktivně jednáme s provinciemi a teritoriálními vládami o zavedení několika necelních opatření,“ uvedl Trudeau.

S úsměvem na tváři

A kanadské provincie se už rovněž ozvaly. „Clo na Kanadu je daní pro Američany,“ řekl premiér provincie Ontario Doug Ford na těžební konferenci v Torontu v pondělí. „Pokud se pokusí zničit Ontario, udělám vše, včetně odstřižení od energie, s úsměvem na tváři. Povzbuzuji všechny ostatní provincie, aby udělaly totéž.“

Ontario a další provincie slíbily omezit nebo zcela vyloučit americké firmy z vládních zakázek. Ford znovu potvrdil, že ukončí smlouvu své provincie se Starlinkem, satelitní sítí vlastněnou Elonem Muskem. A v nově vyhlášené hrozbě uvedl, že je připraven zastavit vývoz niklu do USA. „To zastaví výrobu, protože 50 procent niklu, který používají, pochází z Ontaria,“ řekl Ford v rozhovoru pro NBC News.

Obchodní konflikt naruší jeden z největších dvoustranných obchodních vztahů na světě, jehož hodnota přesahuje 900 miliard dolarů ročně. Kanada je největším jednotlivým kupcem amerického zboží a naopak, píše agentura Bloomberg.

Škody na obou stranách

Bank of Canada varovala, že dlouhodobá celní válka by mohla snížit kanadskou produkci téměř o tři procenta během dvou let a vymazat ekonomický růst v tomto období. Popadla by poptávka po kanadském zboží v USA, vývozci by omezili výrobu a propouštěli, ceny zboží dováženého z USA by rostly a spotřebitelé i podniky by méně utráceli.

„Firmy na obou stranách hranice už utrpěly škody kvůli nejistotě, kterou přinášejí Trumpovy neustálé hrozby cel,“ uvedl Matthew Holmes, šéf veřejné politiky Kanadské obchodní komory.

„Čeká nás dlouhá cesta zpět k tomu, aby Kanada a USA byly opět důvěryhodnými obchodními partnery. Firmy nemohou jen tak měnit svůj obchodní model, aby se vyhnuly clům, a pak ho zase měnit zpět podle toho, co politici zrovna rozhodnou,“ řekl Holmes.