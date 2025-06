Clarkson zničil naši idylu. Obyvatelé britského městečka turisty nechtějí

Nešťastní majitelé domů v Chipping Nortonu viní celebrity z ničení jejich venkovské idyly. A hlavně bojují proti plánům na výstavbu 350 nových domů. Mnoha místním obyvatelům vadí především to, že na nežádoucí popularitě oblasti přidal automobilový novinář Jeremy Clarkson, píše web Mailonline.

Ten na zdejší farmě začal před několika lety podnikat a přitáhl k oblasti pozornost milionů lidí. Zobrazení malebného venkovského života v jeho populární dokusérii Clarksonova farma rovněž zvyšuje poptávku po bydlení zde, neboť právě kvůli němu se mnozí do Cotswolts přestěhovali anebo tak hodlají učinit.

Všude jsou cítit splašky

Navrhovaná výstavba 350 domů, která má započít v těsné blízkosti Clarksonovy farmy jménem Diddly Squat, vyvolává odpor místních obyvatel, kteří tvrdí, že jim již dochází trpělivost.

Jane Hancoxová se narodila a vyrostla v Chipping Nortonu. Označila nejnovější projekt výstavby bytů za exemplární příklad nadměrné zástavby, kterou pohání zvýšený zájem o tuto oblast.

„Myslím, že Clarkson je dobrý v tom, že sem přináší peníze, ale jde také o to, že ceny rostou,“ říká devětačtyřicetiletá žena. Podle ní v oblasti neexistuje infrastruktura, která by zvládla příchod všech nových lidí. „Postavili nám tu nové domy a cítíme jen splašky, protože kanalizace je nezvládá,“ dodává.

Podle posledního návrhu by na třech polách ležících hned vedle historického kriketového klubu ve městě měly vyrůst stovky nových domů. Developerská společnost již předložila okresní radě hrabství West Oxfordshire žádosti o výstavbu hned 350 nových budov.

V sousedství této lokality vzniká další výstavba přibližně 90 domů a infrastruktury, kterou rada schválila v roce 2023. A to i navzdory více než stovce námitek od místních obyvatel.

Není tu co dělat

Scott Sumners je 56letý zedník, který se narodil a vyrostl v Chipping Nortonu. Říká, že celebrity, jako je Jeremy Clarkson, kazí zážitek z života ve městě. „Před dvaceti lety jsme neměli žádné problémy. Pořád je tu spousta milých lidí, ale teď je tu až příliš turistů. V sobotu večer je tu trochu rušno,“ dodává.

Britka jménem Bianca je obyvatelka žijící v blízkosti navrhované výstavby. Uvedla, že je velkou fanynkou Jeremyho Clarksona. Do Chipping Norton se přestěhovala tři týdny poté, co shlédla Clarksonovu farmu. „Přestěhovala jsem se sem kvůli Jeremymu, ale pravděpodobně se vrátím do Londýna. Tady není doslova nic,“ říká. Sama má pocit, že si asi neudělala dostatečný průzkum. „Asi jsem tu měla nejdřív zůstat týden v hotelu, abych zjistila, jaké to tu je,“ dodává.

Beckhamovi i Kate Moss

I další turisté, kteří město navštívili, si stěžují na nedostatek občanské vybavenosti a věcí, které by zde mohli dělat.

„Je to tady na nic,“ stěžuje turista z Jižního Derbyshiru Andy Goodyer. Podle něj sem přijíždějí miliony turistů, ale není to kvůli Clarksonovi. „Myslím, že podporuje zemědělství obecně. Jsem si jistý, že zlepšuje ekonomiku celého regionu,“ uvádí.

Šestasedmdesátiletý turista David Smart je zklamaný atrakcemi, které jsou v Chipping Nortonu návštěvníkům k dispozici. „Chtěli jsme se jít podívat na farmu a do hospody, ale dovnitř jsme se vůbec nedostali,“ uzavírá pode britského webu.

V Cotswolds se v roce 2014 usadili i Beckhamovi, kteří dlouhá léta žili v zahraničí. Za rekonstrukci venkovského sídla v Holland Parku utratili podle britských pramenů přibližně čtyři miliony liber. V Cotswolds našla jeden ze svých domovů i někdejší supermodelka Kate Moss, která zde rovněž rekonstruovala historickou usedlost.

Kuchařská celebrita Jamie Oliver se zase podílí na food festivalu The Big Feastival, který se koná na farmě v Cotswolds. Ńabízí hudbu, stánky s jídlem, ukázky vaření a aktivity pro celou rodinu.