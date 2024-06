EU naplánovalo clo na dovoz čínských elektroaut, výrobci se bojí odvety

Komise zkoumala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují při dovozu elektromobilů unijní trh. Předběžně také stanovila individuální cla, která by v případě čínské automobilky BYD činila 17,4 procenta, u automobilky Geely 20 procent a u automobilky SAIC pak 38,1 procenta. Částka se bude lišit podle výše veřejných dotací, které firmy obdrží.

Agentura Reuters s odkazem na úředníka z EU napsala, že zvláštní clo může unie zavést po skončení dotačního vyšetřování i pro americkou automobilku Tesla.

Čínský výrobce Nio, na nějž by se mělo vztahovat 21procentní clo, uvedl, že s opatřením nesouhlasí, protože brzdí celosvětový obchod s elektromobily. Dodal ale, že bude i nadále „zkoumat nové příležitosti v Evropě navzdory protekcionismu“.

V Evropské unii se na elektromobily vyrobené v Číně v současnosti uplatňuje clo deset procent. Každých deset procent nad rámec tohoto poplatku by importéry elektromobilů z Číny přišlo na jednu miliardu dolarů (23 miliard korun), uvedla agentura Reuters.

Plán EK se setkává s odporem německého automobilového průmyslu. Podle odhadů banky HSBC vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců. Představitelé automobilek BMW, Mercedes nebo Volkswagen chystané opatření kritizují, protože se obávají odvetných opatření ze strany Číny.

„Reakce a následky by mohly spustit obchodní válku, která by byla pro region zničující. Je totiž silně závislý na dodavatelských řetězcích ovládaných Čínou,“ řekl agentuře Reuters analytik automobilového průmyslu Will Roberts ze společnosti Rho Motion. S kritikou vystoupil i německý automobilový svaz VDA. Opatření podle něj zvyšuje riziko globálního obchodního konfliktu.

Západní automobilky jsou z velké části na čínském trhu závislé a země je důležitým výrobním centrem a lukrativním zdrojem zisků.

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že je rozhodnutím o uvalení cel hluboce zklamáno a protestuje proti němu.

Kupka chce spravedlivé podmínky

„Evropská unie se musí bránit nesrovnatelným podmínkám, které díky státní podpoře mají čínští výrobci elektrických automobilů. Cla ale nesmí vést k tomu, že se bude v EU držet uměle příliš vysoká cena elektromobilů, okomentoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Evropský trh se nesmí úplně uzavřít před čínskou konkurencí, musí ale bránit nesrovnatelným podmínkám,“ řekl Kupka. Připomněl, že Peking poskytl svým automobilkám subvence v řádu miliard dolarů, což je výhoda, kterou evropské automobilky těžko dohání a jsou kvůli tomu ve střetu s čínskou konkurencí v nevýhodě. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník (ODS) doplnil, že čínské elektromobily jsou velkou konkurencí pro celý evropský průmysl, reakci EK proto považuje za logickou.

„Je třeba volit takovou míru výše cla a konkurenčních podmínek, abychom nedosáhli toho, že budeme uměle držet cenu elektromobilů na úrovni, že budou pro občany nedostupné,“ uvedl zároveň Kupka. Ministerstvo dopravy se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) podle něj budou dělat vše pro to, aby na trhu panovaly co nejspravedlivější podmínky a zároveň byl prostor ke zlevňování elektromobilů. „Cla musí být přiměřená, nesmí zastavit technologickou konfrontaci mezi Čínou a Evropou,“ řekl.

Cena elektrických vozidel je podle Kupky jednou z hlavních bariér pro jejich větší rozšíření. Pokud se ji podaří snížit a zároveň se podaří odstranit technické překážky, jako je nedostatek dobíjecích stanic nebo krátký dojezd, vzroste podle něj podíl elektromobility na zajištění dopravy.

Vyšetřování

Evropská komise, která dohlíží na obchodní politiku bloku, zahájila loni vyšetřování, zda plně elektrické vozy vyrobené v Číně nedostávají státní dotace, které narušují hospodářskou soutěž, a zda by na ně neměla být uvalena dodatečná cla. Šetření bylo oficiálně zahájeno 4. října a může trvat třináct měsíců.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová namítá, že ceny čínských elektromobilů jsou v důsledku státních subvencí zhruba o dvacet procent nižší než u modelů vyrobených v EU. Hrozí proto podle ní, že čínské elektromobily zaplaví trh. Čína ve světě čelí rostoucímu obchodnímu tlaku kvůli růstu vývozu svých elektromobilů, které podle mnoha zemí Peking značně dotuje, aby podpořil svoji skomírající ekonomiku.

Čínské ministerstvo zahraničí vyšetřování kritizovalo a označilo je za protekcionismus. EU hledá záminku k uvalení cel na dovážené automobily z Číny, což je v rozporu s mezinárodními obchodními pravidly, uvedla dnes v Pekingu mluvčí ministerstva Lin Ťien. V konečném důsledku by opatření podle ní poškodilo vlastní zájmy Evropy. Mluvčí už v úterý oznámila, že Čína nebude nečinně přihlížet a bude hájit své zájmy.

Volvo už plánuje stěhování

Zavedení cel na čínské vozy znepokojuje i západní výrobce automobilů, kteří patří mezi přední dovozce z Číny kvůli velkým továrnám v této zemi. Největším dovozcem elektromobilů z Číny do EU je americká Tesla. Ve střednědobém horizontu je podle odborníků unijními cly nejvíce ohrožena společnost Volvo.

V očekávání zvýšení cel na dovoz z Číny začalo právě Volvo Cars přesouvat výrobu elektromobilů z Číny do Belgie. Původně švédská automobilka je ze západních značek považována za nejvíce ohroženou plány na zavedení cel. Většinovým vlastníkem Volva je čínská firma Geely. Volvo zvažuje, že zastaví prodej elektromobilů vyrobených v Číně v EU, pokud budou cla zavedena. Do Belgie by se také mohla přesunout výroba některých modelů určených pro Británii.

Zvýšení cel na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent v květnu oznámila americká vláda. Už od srpna budou platit vyšší cla na baterie do elektromobilů, počítačové čipy a vybrané zdravotnické produkty.

Vztahy mezi Čínou a EU jsou napjaté kvůli řadě faktorů, mezi které patří i sblížení Pekingu s Moskvou po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU se snaží snížit svoji závislost na Číně coby druhé největší ekonomice světa, zejména u materiálů a výrobků pro takzvanou zelenou transformaci.

V uplynulém týdnu oznámilo turecké ministerstvo obchodu, že uvalí dodatečné clo 40 procent na dovoz aut z Číny. Chce tak ochránit domácí výrobce a zlepšit bilanci běžného účtu.

Dodatečné clo bude v Turecku platit od 7. července a minimálně je stanoveno na 7 000 USD (160 000 Kč) za vozidlo. To znamená, že pokud je sazba 40 procent vypočtená z ceny dováženého vozu nižší než 7000 USD, tak platí, že dovozce zaplatí minimální sazbu 7000 USD.

„Dodatečné clo bude uvaleno na dovoz konvenčních a hybridních osobních vozů z Číny s cílem zvýšit a ochránit klesající podíl domácí výroby,“ uvedlo turecké ministerstvo obchodu. Rozhodnutí bylo podle ministerstva přijato s ohledem na cíle deficitu běžného účtu a ve snaze podpořit domácí investice a výrobu.

Turecko v roce 2023 zavedlo dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny. Zavedlo také některá nařízení týkající se údržby těchto vozů a služeb.

Vláda chce podpořit výrobu a vývoz, aby snížila obrovský deficit bilance běžného účtu. Ten loni činil 45,2 miliardy USD, uvedla agentura Reuters.