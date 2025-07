I když někteří evropští představitelé upozorňují, že obchodní dohoda dojednaná s USA je nevyvážená, podle slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče je nejlepší možnou dohodou, jaké mohla EU dosáhnout. „Je to lepší výsledek než obchodní válka,“ dodal na pondělní tiskové konferenci v Bruselu.

Na začátku nedělního jednání byla podle Šefčoviče na stole varianta 30procentního cla na dovoz do USA, což navrhl už dříve v dopise americký prezident Donald Trump. Při téměř dvouhodinové schůzce ve Skotsku se ale nakonec podařilo najít shodu na 15procentním clu.

„Třicetiprocentní cla by znamenala, že by se obchod zastavil. Celá řada malých a středních podniků by se dostala pod dramatický tlak, přišly bychom o miliony pracovních míst,“ uvedl Šefčovič. Vyjednaná dohoda podle něj přináší opět stabilitu a je výsledkem intenzivních jednání na politické a technické úrovni. On sám byl podle svých slov ve Washingtonu letos desetkrát.

„Někteří si pořád myslí, že se můžeme vrátit k situaci, která panovala před 2. dubnem. Ale tato situace se změnila, musíme se vypořádat s náročnými podmínkami, které nastaly,“ konstatoval eurokomisař.

Významná exportní komodita

Sektor výrobců vína a lihovin z Evropské unie by však na rozdíl od jiných průmyslových odvětví mohl z nové úpravy obchodních vztahů výrazně profitovat.

Dohoda stanovuje základní clo 15 procent na většinu zboží dováženého z EU do Spojených států. Má však několik výjimek u zemědělských produktů, které ale teprve budou upřesněny. Podle úředníků by mezi těmito výjimkami měly být rovněž alkoholické nápoje.

„Jsme optimisté a věříme, že toto pozitivní setkání a dohoda v nadcházejících dnech povedou k obnovení režimu nulových cel na lihoviny mezi USA a EU,“ uvedl v prohlášení v reakci na dohodu prezident a generální ředitel americké obchodní a lobbistické organizace Distilled Spirits Council Chris Swonger. Organizace zastupuje producenty a dovozce lihovin.

Alkohol patří mezi nejvýznamnější vývozní komodity z EU do USA. Podle údajů statistického úřadu Eurostat se v roce 2024 vyvezl do Spojených států alkohol zhruba za devět miliard eur (221,3 miliardy Kč).

Přibližně třetina veškerého vývozu irské whisky, jako například Jameson od firmy Pernod Ricard, směřuje do Spojených států. U některých produktů, jako je koňak Rémy Martin a šampaňské, je problém v tom, že se musejí vyrábět v konkrétních evropských regionech. Nelze tak jejich produkci přesunout do zahraničí. Na vývozu šampaňského se Spojené státy podílejí 18 procenty a na vývozu koňaku až 43 procenty. Pro výrobce koňaku navíc představují americká cla obtíže vzhledem k tomu, že se jim tento měsíc podařilo odvrátit hrozbu až 35procentního cla od Číny.

Cla by zasáhla také italské a španělské vinaře. Na vývozu vín ze Španělska mají Spojené státy podíl zhruba 14 procent a na vývozu italských vín 24 procent.

Tolik potřebná stabilita

Zástupci automobilek v Česku vnímají uzavření dohody Evropské unie a Spojených států o clech za krok k deeskalaci obchodního napětí a obnovení jisté míry předvídatelnosti. Sazbu 15 procent na automobily a automobilové díly ale nepovažují za nízkou. Vyplývá to z vyjádření Sdružení automobilového průmyslu pro ČTK.

„Dohoda přináší tolik potřebnou stabilitu do transatlantických vztahů, nicméně klíčové bude její konkrétní znění a implementace. Na detailní podmínky proto nyní čekáme s velkou pozorností,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Pro český automobilový průmysl nejsou USA zásadním přímým exportním trhem. V roce 2023 směřovalo do USA jen 0,8 procenta tuzemského automobilového vývozu v hodnotě 9,3 miliardy korun, přičemž předmětem nejsou hotová vozidla.

Dopady nové dohody tak podle Petzla budou převážně zprostředkované, a to zejména skrz export komponent do Německa, kam směřuje 30 procent vývozu a je tak hlavním odběratelem české produkce a zároveň významným vývozcem hotových vozidel do USA. V tomto kontextu je podle Petzla důležité, že EU a USA deklarují ochotu pokračovat v odstraňování překážek obchodu a posilování strategických partnerství.