ČNB zvedla základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, je nejvyšší za dvacet let. Koruna posiluje vůči euru

Důvodem růstu sazeb je nadále rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání.

„Podle ČNB by inflace měla v lednu vzrůst na 9,2 procenta a v únoru dále zrychlit na 9,6 procenta. Naše prognóza přitom očekává 9,6 procenta již v lednu a po celé první pololetí letošního roku by se měl růst spotřebitelských cen pohybovat poblíž deseti procent,“ míní analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Zvýšení úrokových sazeb centrální banky se promítne do sazeb komerčních úvěrů pro jednotlivce i firmy. „Nízké úrokové sazby v posledních dvou dekádách nahrávaly dlužníkům. Razantní kroky České národní banky však mění pravidla hry. Nyní se vyplatí žít bez dluhů. Lidé by se proto měli zaměřit na brzké splacení svých závazků, jinak je vysoké úrokové sazby ožebračí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na posledním měnovém jednání před Vánoci rada zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od roku 2008. Zároveň tehdy šlo o třetí nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Guvernér ČNB Jiří Rusnok tehdy po jednání rady uvedl, že situace vyžaduje další zvýšení sazeb výrazně nad čtyři procenta.

Podle Martina Gürtlera se však již úrokové sazby zřejmě přiblížily svému vrcholu. „Toho by měly dosáhnout letos na jaře ve výši pěti procent. To je výrazně více, než ukazovala listopadová prognóza ČNB, která čekala jejich vrchol mírně nad třemi procenty. Na konci letošního roku by však mohla centrální banka začít sazby opět snižovat zpět ke 2,5 procentům,“ říká.

Měnové trhy zčásti zvažovaly i výraznější růst sazeb než o tři čtvrtiny procentního bodu. „Trh zatím ve svých cenách zahrnuje něco mírně přes 75 bazických bodů. Na minulých zasedáních však ČNB již předvedla, že ve směru nahoru umí překvapit a ani čtvrteční zasedání nemusí být v tomto ohledu výjimkou,“ uvedla v úterý Jana Steckerová z Komerční banky. Zřejmě i proto koruna ve čtvrtek po poledni prolomila mez 24,10 za euro, po zveřejnění verdiktu však oslabila zpět k 24,15 za euro.