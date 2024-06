Střadatelé na spořicích účtech „zapláčou“. ČNB překvapila snížením sazeb, plánuje další pokles

„Zřejmě zvítězil názor, že i při takto razantním snížení sazeb zůstane měnová politika dostatečně restriktivní, a to i ve světle přetrvávající vysoké inflace ve službách a rychleji rostoucích mezd,“ hodnotí výsledek hlasování sedmi radních hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Základní úroková sazba ČNB (vývoj dvoutýdenní repo sazby v procentech) 3.5.2019 2 7.2.2020 2,25 17.3.2020 1,75 27.3.2020 1 11.5.2020 0,25 24.6.2021 0,5 6.8.2021 0,75 1.10.2021 1,5 5.11.2021 2,75 23.12.2021 3,75 4.2.2022 4,5 1.4.2022 5 6.5.2022 5,75 23.6.2022 7 22.12.2023 6,75 9.2.2024 6,25 21.3.2024 5,75 3.5.2024 5,25 27.6.2024 4,75

Jak se to promítne do úroků na oblíbených spořicích účtech? „Banky už do úročení vkladů kroky centrální banky určitým způsobem promítly,“ říká analytik finanční společnosti XTB Tomáš Cverna. Nicméně s dalším poklesem úroků na spořicích a dalších vkladových účtech je podle něj nutné počítat.