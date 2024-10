Prezident jmenoval Jakuba Seidlera do rady ČNB. Funkce se ujme v prosinci

Jednačtyřicetiletý Seidler bude prvním členem bankovní rady ČNB, kterého jmenovala současná hlava státu. Zároveň by měl být jediným jmenovaným za nynějšího Pavlova funkčního období.

Seidler už dříve v ČNB pracoval, v průběhu šesti let zde působil na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Poté v letech 2014 až 2021 působil jako hlavní ekonom ING Bank pro Česko, v roce 2018 ho vláda jmenovala jako člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Od poloviny roku 2021 působí jako hlavní ekonom České bankovní asociace. Je absolventem oboru ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze.

Podle Hradu je Seidler uznávaným odborníkem, který pravidelně komentuje v médiích vývoj tuzemské ekonomiky, zejména pak měnovou politiku, vývoj kurzu koruny, úrokových sazeb, inflaci či úvěrový trh.

Při jmenování prezident Pavel uvedl, že vnímá výběr členů bankovní rady ČNB stejně jako výběr soudců Ústavního soudu jako klíčové pravomoci prezidenta, protože to jsou instituce, které mají být v nejvyšší možné míře nezávislé. „V případě doktora Seidlera mohu s naprosto klidným svědomím říct, že je to dobrá volba,“ řekl prezident.

Vyzdvihl Seidlerovo působení nejen v ČNB, ale i v zahraničních institucích nebo v české soukromé sféře i jeho renomé mezi kolegy z oboru. „Vám i celé radě ČNB bych chtěl popřát, abyste nadále zůstali nezávislou institucí a řídili se zásadami, které nebudou ovlivňovány politikou a budou ve prospěch této země,“ uzavřel Pavel.

Seidler sdělil, že si váží prezidentovy důvěry. „ČNB má v české ekonomice řadu důležitých úkolů a pevně věřím, že mé zkušenosti z odborného aparátu centrální banky a soukromého finančního sektoru napomohou plnit tyto úkoly efektivněji,“ uvedl.

Zároveň řekl, že se nyní neplánuje vyjadřovat k budoucímu nastavení měnové politiky. „V mém předešlém působení jsem při hodnocení tuzemské ekonomiky a kroků centrální banky kladl velký důraz na přicházející data, aktuální vývoj na finančních trzích a míru nejistoty budoucího vývoje. Tyto faktory budou pro mne klíčové nejen při mém prvním měnovém rozhodování v prosinci,“ uvedl.

Nejbližší jednání bankovní rady ČNB o měnové politice se uskuteční příští týden, pro Holuba bude poslední, kdy se bude podílet na rozhodování o nastavení úrokových sazeb. V současnosti je základní úroková sazba 4,25 procenta, analytici předpokládají, že do konce roku ještě klesne. První jednání o nastavení úrokových sazeb za účasti Seidlera bude na konci prosince.

Důležitá součást a zastánce nižších úroků

„Jakub Seidler je člověk, který se dlouhodobě věnuje problematice měnové politiky, komentuje českou ekonomiku, vydal řadu analýz. Z tohoto pohledu bude určitě plnohodnotnou a důležitou částí bankovní rady,“ míní Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta s tím, že ho ale mrzí odchod Tomáše Holuba z rady. Ten totiž ještě mohl dostat další mandát. „Bankovní rada odchodem Tomáše Holuba dost ztrácí. Ještě před členstvím v radě ČNB zde působil dlouhou dobu na různých důležitých pozicích a je to jeden z největších odborníků na měnovou politiku v Česku,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Novák.

Analytik Novák ale očekává, že Seidler by mohl zastávat na měnovou politiku podobný pohled jako odcházející Holub. „Vycházím z předpokladu, že Seidler se snaží dívat na horizont měnové politiky, což je rok až rok a půl od současnosti. To znamená, že má podobný názor například s Tomášem Holubem, který je nyní pro to, aby se úrokové sazby snižovaly co nejrychleji. Spíše si myslím, že Seidler ho v tomto směru nahradí a bude také členem rady, který bude na nejbližších zasedání hlasovat pro rychlejší snižování úrokových sazeb,“ očekává Novák.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnověpolitických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.