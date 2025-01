ČNB cílí na sto tun zlata. Zvažoval jsem i pár bitcoinů, řekl guvernér

„Když jsem jako guvernér začínal, měli jsme osm tun zlata, což bylo nejmíň v historii. V současnosti máme padesát tun, budeme mít sto. Měl jsem v hlavě i bitcoin, ale je nás v bankovní radě sedm. Zlato teď bude stačit a budeme o tom dál debatovat. Bitcoin je zajímavá věc na diverzifikaci, ale šlo by o to nakoupit jich pár, ne masivně investovat,“ řekl Michl.

Inflace se v letošním roce podle něj bude pohybovat kolem 2,5 procenta. Za největší riziko pro další inflační vývoj považuje guvernér deficity státního rozpočtu a nekontrolované tištění peněz. „Deficit státního rozpočtu je největší inflační riziko, proto je potřeba schodek snižovat. Vyrovnaný rozpočet je nejlepší způsob, jak bojovat proti inflaci,“ řekl guvernér.

Připomněl také, že k vysoké inflaci předchozích let přispělo i období extrémně nízkých úrokových sazeb. Také proto chce být ČNB ve snižování sazeb opatrná a na prosincovém zasedání jejich snižování bankovní rada zastavila.

„V prosinci 2023 byly sazby ještě sedm procent. Pak jsme je začali pomalu snižovat a teď máme vyčkávací období. Chceme si udělat nové analýzy a na začátku února se rozhodneme, jak dál. Všechny možnosti jsou otevřené, ale opětovný nárůst inflace nedovolíme, nebudeme opakovat chybu s nízkými sazbami,“ řekl Michl.

Důležité bude udržení deficitu rozpočtu pod kontrolou a zkrocení zadlužování lidí, státu i firem. „Rád bych měl vyrovnaný rozpočet, ale asi je to jenom sen. V období před covidem ovšem přebytkové rozpočty byly, takže možné to je. V poměru daňových příjmů k HDP máme v porovnání s ostatními vyspělými státy zhruba průměrné zdanění, takže stát má na vyrovnaný rozpočet peněz dost,“ míní guvernér.

Součástí boje s inflací jsou tak podle něj i dražší úvěry. „Sazby hypoték jsou vyšší, než byly dřív, protože se snažíme krotit inflaci. Kdo ale o hypotéce uvažuje, měl by si na to najít čas s obejít si třeba tři, čtyři banky. Jsou na trhu i dravci, kteří mají sazby nižší,“ řekl.

Hlavní cestou k dostupnějšímu bydlení i celkovému zlepšení životní úrovně je podle guvernéra ČNB renesance české ekonomiky. „Musíme se zbavit závislosti na státu, aby se tu rozjelo podnikání, přišly nápady, iniciativa. A pak bude i dostupnější bydlení. Budoucnost přeje těm, kdo budou vzdělaní, pracovití a budou mít výsledky. Bez výsledků práce nemůžete fungovat, sociální sítě vás sežerou,“ dodal.

V tomto směru označil Michl za chybu politiku centrální banky z let 2013 až 2017. „Tehdy jsme korunu oslabovali, mrzí mě to. Byl to nesmyslný krok, největší makroekonomická chyba. Tehdy se zastavilo sbližování českých mezd s těmi německými,“ prohlásil.

Ke zmínce prezidenta Petra Pavla z novoročního projevu o tom, že by ke mzdovému sbližování přispělo euro, je guvernér skeptický. „Euro není žádná spása, to nás k německým mzdám nepřiblíží. Pomůže nám jen, když se tu bude produkovat, pomůže nám podnikavost a silná měna,“ uzavřel.