Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Podle mluvčího ČNB Jaroslava Krejčího sehrává klíčovou roli rekordní dostupnost služby, k níž má přístup už 99 procent klientů bank na českém trhu. Okamžité platby zároveň fungují jako levnější alternativa k placení kartou, a to jak v online prostředí, tak i v kamenných obchodech.
Zatímco před zavedením okamžitých plateb museli klienti na připsání peněz čekat, dnes jsou prostředky na účtu za pár sekund, v noci, o víkendu i o svátcích. „Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní. Udělali jsme velký pokrok, vybudovali jsme infrastrukturu okamžitých plateb a dále do ní investujeme,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.
Celkem se nyní v České republice uskuteční v průměru přes čtyři miliony mezibankovních úhrad za den. Přes čtyřicet procent z nich je už okamžitých, před rokem to přitom nebyla ani třetina. Statistiky ČNB ukazují, že zatímco počet běžných úhrad stagnuje kolem 2,5 milionu denně, okamžitých plateb rychle přibývá, dodal Krejčí.
Na dalším rozvoji prostředí pro okamžité platby podle něj pracuje také ČNB. Jako banka státu, u které mají vedené účty ministerstva, obce, kraje nebo například finanční správa, začne do konce letošního roku rovněž přijímat okamžité úhrady. Ve spolupráci s komerčními bankami pak ČNB připravuje možnost okamžitého zpracování nově i pro hromadné platby.