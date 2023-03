Základní úroková sazba setrvá na sedmi procentech, nejvýš od roku 1999

„Inflační data jsou momentálně v souladu s poslední prognózou centrální banky a nezavdávají tudíž důvod ke změně jejího postoje. Česká koruna navzdory nedávným turbulencím zůstává relativně silná a pomáhá inflaci dále tlumit,“ zdůvodnil stabilitu sazeb hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová minulý týden pro agenturu Bloomberg uvedla, že odmítá jakoukoli debatu o snižování sazeb, dokud nebude inflace pod deseti procenty. V únoru činila 16,7 procenta, prognóza ČNB očekává její pokles do jednociferné oblasti ve druhé polovině roku. Zvýšení sazeb by Zamrazilová zvážila, pokud by viděla riziko vzniku mzdově-inflační spirály.

„Kombinace klesající inflace, která zřejmě již v červnu spadne pod 10 procent, a silnější koruny dle mého názoru vytvoří v letošním druhém pololetí prostor pro pokles úroků ČNB,“ očekává Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments.

„Z nedávných výroků bankovní rady je ale patrné, že ČNB bude chtít vyčkat na údaje o vývoji mezd a spotřeby domácností v letošním druhém čtvrtletí, jež bude mít k dispozici až na zasedání koncem září,“ doplnil Jáč.

Analytici Komerční banky ve své lednové prognóze odhadují na konci letošního roku základní úrok na úrovni pěti procent. „Na politicky neutrální tři procenta by měla dosáhnout v závěru roku 2024,“ doplnil Jaromír Gec, analytik Komerční banky.

Česká národní banka @CNB_cz ⚖ Bankovní rada #ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni.

➡ Dvoutýdenní repo sazba = 7,00 %

➡ Diskontní sazba = 6,00 %

➡ Lombardní sazba = 8,00 %

Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. https://t.co/5btSyMTNNF oblíbit odpovědět

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

„Úrokový rozdíl mezi eurovými a korunovými úvěry zůstává nadále velmi vysoký. České firmy tak ve větší míře využívají úvěry poskytované v eurech nebo kvůli přísným podmínkám bank a vysokým úrokovým sazbám hledají alternativní možnosti financování,“ míní Vít Endler, spolumajitel crowdfundingové platformy Fingood.

Poprvé bankovní rada jednala s novými členy, kterými jsou bývalý šéf pojišťovny EGAP Jan Procházka a Jan Kubíček, který vedl Úřad Národní rozpočtové rady. V radě vystřídali Marka Moru a Oldřicha Dědka.