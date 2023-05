ČNB nechala úrok na sedmi procentech. Sazby nemění už skoro rok

Tehdy ji na stávající úroveň posunuli centrální bankéři ještě pod vedením bývalého guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Teď však bylo hlasování jen těsné. Jak uvedl guvernér centrální banky Aleš Michl na tiskové konferenci, pro zachování sazeb hlasovali čtyři členové bankovní rady, tři byli pro zvýšení o čtvrt procentního bodu.

„Před rozhodnutím ČNB rostly zákulisní spekulace ohledně možnosti, že by bankovní rada mohla v reakci na očekávaný rychlý růst nominálních mezd rozhodnout o signálním zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Trh ale tento scénář nevnímal jako příliš reálný, a proto i reakce na finančních trzích je v prvních minutách jen minimální,“ říká analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.

V krátkém komentáři ČNB zmínila i připravenost bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Ve druhé polovině roku analytici vyhlížejí možné snížení sazeb. „Úrokové sazby ČNB zůstanou podle naší prognózy na současné úrovni až do letošního září, kdy by mohlo dojít k jejich prvnímu snížení. Naplnění výše uvedených proinflačních rizik pravděpodobně nepřinutí bankovní radu úrokové sazby dále zvýšit, ale povede k tomu, že sazby zůstanou vyšší po delší dobu,“ míní analytik Komerční banky Martin Gürtler,

Ještě na konci letošního roku by podle něj měla repo sazba činit 6,25 %, ke konci příštího roku by pak klesnout na 4,25 % a politicky neutrální hladinu tří procent by měla dosáhnout až na konci roku 2025.

Guvernér Michl však upozornil, že očekávání trhu se naplnit nemusí a centrální banka je v případě zhoršení vývoje připravena přistoupit i ke zvýšení sazeb.

„Očekávání trhu hodnotíme jako předčasná. Podmínkou stability zůstává zodpovědná rozpočtová politika, to na prvním místě, a umírněný mzdový vývoj,“ řekl Michl. Inflace podle něj dosáhla vrcholu v září 2022, kdy kulminovala na osmnácti procentech. „V únoru začal trend postupného poklesu inflace. Zatím naše strategie funguje,“ řekl guvernér.

Za celý letošní rok dosáhne podle nové prognózy inflace v průměru 11,2 procenta, v příštím roce pak 2,1 procenta. „Jen připomenu, že za loňský rok to bylo 15,1 procenta. Jdeme dolů a jdeme správnou cestou,“ shrnul Michl.

Pro letošní rok počítá centrální banka s růstem HDP o půl procenta, v příštím roce by pak měl růst dosáhnout tří procent.