Česká národní banka drží ve svých zásobách nejvíce zlata v historii. Ke konci února měla v devizových rezervách přesně 75 tun tohoto vzácného kovu. Do konce roku 2028 plánuje množství zlata dále navyšovat.
ilustrační snímek | foto: ČTK

„Zlatý poklad České republiky obnoven. Již nyní máme nejvíce zlata v historii České republiky. A pokračujeme,“ shrnul v příspěvku na síti X guvernér ČNB Aleš Michl.

V rezervách centrální banky je nyní o 67 tun více zlata, než činilo minimum z roku 2019, kdy vlastnila pouhých osm tun. A o 11,7 tuny více, než kolik představovalo dosavadní maximum po rozdělení Československa na počátku roku 1993 (63,3 tuny).

Cílem, který guvernér Michl avizoval už dříve, je dostat se postupným přikupováním až na sto tun v roce 2028. „Děláme to kvůli diverzifikaci majetku, abychom měli různé třídy aktiv. A pak také pro budoucnost, pro další generace,“ uvedl loni v rozhovoru pro iDNES.cz.

Banka v aktuálním komentáři k navýšení zlatých zásob zdůraznila, že má jedny z nejvyšších devizových rezerv na světě v poměru k HDP. „V roce 2025 dosáhla ČNB nejvyššího výnosu devizových rezerv v historii – celkově se zhodnotily o 10,3 procenta, z toho akciová portfolia přidala 22 procent a zlato 68 procenta,“ napsala banka na svém profilu na síti X.

Vývoj množství zlata v devizových rezervách ČNB
leden 2018leden 2019leden 2020leden 2021leden 2023leden 2024leden 2025 únor 2026
9 tun8 tun8 tun9 tun12 tun32 tun51 tun75 tun
Zdroj: ČNB
