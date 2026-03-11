„Zlatý poklad České republiky obnoven. Již nyní máme nejvíce zlata v historii České republiky. A pokračujeme,“ shrnul v příspěvku na síti X guvernér ČNB Aleš Michl.
V rezervách centrální banky je nyní o 67 tun více zlata, než činilo minimum z roku 2019, kdy vlastnila pouhých osm tun. A o 11,7 tuny více, než kolik představovalo dosavadní maximum po rozdělení Československa na počátku roku 1993 (63,3 tuny).
Zlatý poklad České republiky obnoven. Již nyní máme nejvíce zlata v historii České republiky. A pokračujeme. @CNB_cz pic.twitter.com/RghsZBeaFg— Aleš Michl (@MICHLiq_) March 11, 2026
Cílem, který guvernér Michl avizoval už dříve, je dostat se postupným přikupováním až na sto tun v roce 2028. „Děláme to kvůli diverzifikaci majetku, abychom měli různé třídy aktiv. A pak také pro budoucnost, pro další generace,“ uvedl loni v rozhovoru pro iDNES.cz.
Banka v aktuálním komentáři k navýšení zlatých zásob zdůraznila, že má jedny z nejvyšších devizových rezerv na světě v poměru k HDP. „V roce 2025 dosáhla ČNB nejvyššího výnosu devizových rezerv v historii – celkově se zhodnotily o 10,3 procenta, z toho akciová portfolia přidala 22 procent a zlato 68 procenta,“ napsala banka na svém profilu na síti X.
|leden 2018
|leden 2019
|leden 2020
|leden 2021
|leden 2023
|leden 2024
|leden 2025
|únor 2026
|9 tun
|8 tun
|8 tun
|9 tun
|12 tun
|32 tun
|51 tun
|75 tun
|Zdroj: ČNB