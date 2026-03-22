Podle průzkumu společnosti Coca-Cola, který realizovala agentura Ipsos, lidé ve věku 30 až 45 let více řeší, co večer pijí. Alkohol hraje při večerním odpočinku menší roli než dříve a část lidí omezuje také kofein a cukr.
Kofeinu se večer vyhýbá zhruba 60 procent mileniálů. Průzkum zároveň ukazuje ústup alkoholu – tvrdý alkohol z večerní rutiny postupně mizí a 62 procent respondentů se mu aktivně vyhýbá. Klesá také spotřeba cukru.
Změna návyků se projevuje i ve způsobech, jakými lidé tráví volný čas. Více než polovina mileniálů zůstává večer doma častěji než před čtyřmi až pěti lety a dvě třetiny vyrážejí ven méně než jednou týdně. U žen jde dokonce o tři čtvrtiny.
Na tento trend reagují výrobci rozšiřováním nabídky nápojů bez cukru a kofeinu. Například Coca-Cola uvedla variantu nápoje bez těchto složek, která cílí na večerní konzumaci.
„Nejde jen o design, ale o jasné vymezení role produktu. Staví na ikonické chuti a zároveň reflektuje rostoucí poptávku po alternativách, které lidem dávají svobodu užít si večer po svém,“ říká Mária Furman, manažerka ze společnosti Coca-Cola.
Nová Nulka
Podobným směrem se vydala i Kofola, která na trh právě uvádí novinku Nulka. Nápoj navazuje na tradiční ovocno-bylinkovou recepturu značky, nově je ale bez cukru.
„Bezcukrové varianty kolových nápojů jsou v posledních letech výrazně rostoucí kategorií. Na trh proto přinášíme novinku, která na tento trend reaguje,“ říká generální ředitel Jannis Samaras.
Firma s uvedením produktu pracuje i v rovině komunikace. „Odložit povinnosti, ztišit hluk světa a dopřát si chvíli nicnedělání. Na tomto principu bude stát naše kampaň,“ popisuje brand manažerka Eva Stejskalová.
Na vizuální podobě produktu se podílel streetartový umělec ATYCHUJE. Nápoj je už dostupný v obchodech v PET láhvích, další formáty chce firma uvádět postupně.