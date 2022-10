Český realitní trh zamrzl, čeká se na zimu

Roste počet nemovitostí, které se nakonec prodají za nižší cenu, než byla původně požadována. To ale neznamená, že by šlo o výhodnou koupi. Je třeba se vrátit o rok či dva zpět a zhodnotit, do jaké situace se trh vlastně dostal.

Covidové realitní šílenství

Během posledních dvou let ceny dramaticky rostly. Lidé zavření v karanténě toužili po větším bytě nebo alespoň po chatě, lidé s úsporami se děsili inflace a snažili se je ve velkém investovat právě do nemovitostí. Výsledkem toho všeho bylo, že realitní makléři prodali obratem prakticky cokoliv, a to i téměř za jakoukoliv cenu. Hypotéky byly rekordně levné a lidé, kteří nemohli cestovat ani chodit do hospod, výrazně šetřili. Na účtech jim podle údajů ČNB přibývaly v souhrnu desítky miliard a sen o vlastním či lepším bydlení se řadě z nich přiblížil.