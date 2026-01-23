Firma by z prodeje svých akcií mohla získat 3,3 až 3,8 miliardy eur ( v přepočtu až 92 miliard korun). Společnost nabídla 15,2 procenta akcií v ceně 25 eur za kus.
Kromě Amsterodamu se akcie CSG obchodují i na pražské burze na neregulovaném trhu Free Market. Tam otevřely na ceně 850 korun, což bylo více než 40 procent nad referenční cenou primárního úpisu akcií (IPO), řekl ČTK makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Na burze v Amsterodamu za prvních 20 minut obchodování změnilo podle něj majitele 12 milionů akcií, což představuje devět procent objemu IPO transakce. V Praze již majitele změnilo 300 tisíc akcií, dodal.
Analytici už před vstupem akcií CSG na burzu upozorňovali, že patrně půjde o největší primární veřejnou nabídku (IPO) akcií zbrojařské společnosti v historii.
Hodnotnější než ČEZ
Akcie CSG po zahájení obchodování vzrostly tak, že její tržní kapitalizace překonala hodnotu energetické společnosti ČEZ o více než 100 miliard korun. Stala se tak firmou s největší tržní kapitalizací v Česku. ČTK to řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akcie podle něj po otevření reflektují velký zájem retailových investorů.
Strnad označil vstup CSG na burzu za milník pro společnost. „Vstup mezi veřejně obchodované společnosti potvrzuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a správy a řízení společnosti a zároveň posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat naši globální působnost a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem vyspělých obranných a průmyslových řešení pro státy NATO a vládní partnery po celém světě,“ uvedl.
Nejbohatší ze zbrojařů
Jmění třiatřicetiletého Strnada se po burzovním debutu jeho společnosti zdvojnásobilo a dosáhlo částky 37 miliard dolarů, informovala agentura Bloomberg. Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index je tak nyní Strnad nejbohatším magnátem v oblasti obrany na světě.
Zároveň je třetím nejbohatším člověkem na světě ve věkové kategorii do 40 let. Před ním je dědic Walmartu Lukas Walton, jehož majetek se odhaduje na 49 miliard dolarů, a dědic společnosti Red Bull Mark Mateschitz s 38,4 miliardami dolarů.
Strnadova CSG začala před třiceti lety pod vedením jeho otce obchodovat se sovětským vojenským materiálem. Michal Strnad byl ještě na základní škole, když se začal učit vnitřní fungování otcovy společnosti vyrábějící obrněná vozidla. Ve věku 21 let se stal generálním ředitelem a o pět let později jejím majitelem.
Strnad poté rozšířil společnost o výrobu malorážové a velkorážové munice, bojových vozidel, vojenských a civilních nákladních vozidel a dalšího vybavení, přičemž své produkty vyváží do přibližně 70 zemí. Zaměstnává přes 14 tisíc lidí v Evropě, USA a Indii.
„Má výjimečně široký přehled o věcech,“ řekl o něm slovenský ministr obrany Robert Kalinak, který spolupracuje s rodinou Strnadových od roku 2008, kdy rodina začala investovat do odvětví obranného průmyslu v této zemi. „Nevzpomínám si, že by někdy řekl, že si něco musí najít, ověřit nebo se k tomu vrátit později,“ dodal pro Bloomberg.
Strnad, který vstává brzy ráno, obvykle už v pět hodin, je svými obchodními partnery považován za tvrdého vyjednavače. Svůj obor podle nich zná dokonale.
Miliardář navázal kontakty i s dalšími českými magnáty. V loňském roce se například dohodl na koupi podílu v hotelu Four Seasons v Praze od investiční společnosti PPF Group NV, kterou vlastní další česká miliardářka Renata Kellnerová. Připojil se také ke skupině majitelů fotbalových klubů a koupil většinový podíl ve fotbalovém klubu FC Viktoria Plzeň.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před úplnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.
Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).