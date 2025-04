Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od ČSSZ pobíralo na konci loňska téměř 2,85 milionu lidí. Oddělení komunikace ČSSZ už dřív upřesnilo, že změna termínu se týká 1 165 000 lidí. Z nich 210 tisíc dostává penzi poštou. Novým důchodcům a důchodkyním úřad dlouhodobě už data výplaty ve druhé polovině měsíce nepřiděloval.

Penze se posílají v sudých dnech, a to do 24. dne v měsíci. Výplatních termínů tak od dubna bude méně, zůstane jich sedm. Nově budou už jen v první polovině měsíce. Těm, kteří dostávají penzi ve druhé půli, dorazí peníze o deset dnů dřív. Místo každého 24., 22., 20., 18. a 16. v měsíci to bude nově 14., 12., 10., 8. a 6. Například lidé, kteří mají důchod vždy 18. v měsíci, ho od dubna budou mít vždy 8.

Správa podotkla, že s Českou národní bankou a Českou poštou je změna dohodnutá. Informace měli včas dostat i všichni příjemci. Úřad jim v březnu posílal dopis poštou či do datové schránky, pokud ji mají. Změna splatnosti byla i ve zprávě u platby na účet či na výplatním dokladu. Posunem termínu přeplatky nevzniknou, nikomu se tak pobíraná částka nijak upravovat nebude, uvedlo oddělení komunikace.

V roce 2023 celkem 2,22 milionu výplat důchodů provedla správa na účet, 587 600 poštou a 24 000 do seniorských a dalších domovů. V těchto zařízeních by se termín výplaty měl posunout od července, a to z 15. dne na 12. den v měsíci. Informační dopis by obyvatelům měl dorazit v červnu.

Důchodů, které doručuje pošta, postupně ubývá. Podle správy je jich teď asi 507 000, z nich 297 000 lidé dostávají v první půli měsíce. Nově se tedy uspíší o deset dnů termín u 210 000 penzí.

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán už dřív uvedl, že pošty jsou na změnu připraveny. Posun termínu označil za výzvu. „Zajistili jsme dostatečné kapacity, posílili prvky bezpečnosti a nastavili na všech pobočkách patřičné procesy,“ uvedl před nedávnem šéf České pošty.