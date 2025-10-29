Josef Lébl byl na podzim roku 1992 tehdejším ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Dlouhým pověřen založením České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, později přejmenované na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Ještě předtím působil ve Federální agentuře pro zahraniční investice.
Mezi lety 1993 a 2018 působil jako poradce generálních ředitelů agentury. Stál u zrodu většiny japonských investic v České republice. Za všechny lze jmenovat první významnou japonskou investici, kterou se v roce 1996 stala výroba televizorů firmy Matsushita Electric Industrial (Panasonic) v Plzni.
Významně se podílel i na příchodu společností Toyota, Denso, Daikin, Shimano, Toray, Hitachi a mnoha dalších. V 90. letech trávil dlouhé měsíce jednáními s investory v Japonsku a zásadně přispěl k tomu, že se Japonsko stalo jedním z nejvýznamnějších zahraničních investorů v České republice.
Navazujeme na jeho vizi
„Dodnes navazujeme na jeho vizi propojení českého hospodářství se světem. V loňském roce jsem měl možnost se s ním osobně setkat a pamatuji si jeho optimismus, energii a zájem o dění v agentuře. Jeho odchod je také pro nás velkou ztrátou,“ uvedl generální ředitel CzechInvestu Jan Michal. Jak dodal, Lébl bude navždy patřit k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie CzechInvestu a českého podnikatelského prostředí.
Léblovy hluboké znalosti japonské kultury a ekonomiky a jeho plynulou japonštinu využívali nejen agenturní kolegyně a kolegové, ale také prezidenti Václav Havel a Václav Klaus, které často doprovázel na cestách do Japonska v roli poradce.
V roce 2018 obdržel od japonské vlády Řád vycházejícího slunce za mimořádný přínos k posílení ekonomických vztahů mezi Japonskem a Českem.
Letos v září byl Sdružením pro zahraniční investice – AFI oceněn za dlouholetý přínos českému investičnímu prostředí jakožto člen takzvaného Dream Teamu CzechInvestu 1999–2007.
Lébl byl rovněž dlouholetým členem a prezidentem Rotary klubu Praha, organizace sdružující podnikatele a osobnosti veřejného života, která podporuje humanitární služby, etické standardy v profesním životě a budování dobré vůle a míru ve světě.