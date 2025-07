CSG koupila podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín. Plánuje modernizaci i rozšíření výroby

„ZVI Vsetín je významným tradičním článkem českého obranného průmyslu a její know-how v oblasti výroby munice, zbraní i kanonů má pro skupinu CSG strategickou hodnotu. Tato akvizice je sice relativně menší co do velikosti, ale symbolicky i reálně velmi důležitá – razantním způsobem rozšiřujeme naše kapacity pro výrobu munice i zbraňových systémů přímo na území České republiky,“ řekl Jan Marinov, ředitel divize CSG Defence.

ZVI je jediným českým výrobcem 30mm munice certifikované pro kanony MK44 Bushmaster II používané například u obrněných vozidel Pandur. Vedle toho vyrábí také 20mm munici pro české letectvo. Podnik ročně vyprodukuje stovky tisíc kusů středorážové munice a je kvalifikovaným dodavatelem pro řadu zahraničních armád.

„Vstup skupiny CSG je logickým krokem pro další rozvoj firmy ZVI. Firma tímto vstupem získá nejen silného investora, ale především partnera s výraznými exportními schopnostmi a zkušenostmi s rozvojem podniků v obranném segmentu,“ uvedl ředitel firmy ZVI Jaroslav Král.

„Dále CSG doplní dodavatelský řetězec ZVI o vybrané komponenty, které ZVI doposud nakupovalo od třetích stran, zejména energetické materiály. Jsme přesvědčeni, že tímto spojením ZVI čeká nová etapa výrazného růstu,“ dodal.

CSG plánuje ve ZVI rozsáhlé investice do modernizace a rozšíření výroby, a to především kvůli očekávanému nárůstu zakázek. Prioritou je také zapojení podniku do exportních projektů a jeho hlubší integrace do mezinárodních dodavatelských řetězců obranného průmyslu. ZVI se nově stane součástí divize CSG Defence.

CSG dále plánuje investovat do vývoje nových produktů v rámci munice dalších ráží a umístit tuto výrobu právě do prostor společnosti ZVI. Má tak dojít k k výraznému rozšíření výrobních kapacit na území České republiky.