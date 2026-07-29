Nová agentura vznikne na půdorysu CzechTrade. Generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček řekl, že k 1. září se propojí zahraniční síť obou dosavadních agentur i jejich zázemí, což přinese personální úspory. Ke konci roku se plně propojí i agendy.
„Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic a podpory a tvorby startupové infrastruktury,“ řekl Havlíček. „Přizpůsobujeme se tomu, co chce zákazník, a ten chce vše z jednoho místa,“ dodal. Do budoucna podle něj existuje možnost rozšiřování působnosti CzechBusiness i o podporu vývoje a inovací nebo o cestovní ruch.
Podle Klepáčka sloučení agentur pomůže získávání zahraničních investic v Česku, protože bude možné propagovat zemi v širším teritoriu, než dosud dokázal CzechInvest. Zkušenosti odborníků z CzechInvest zase mohou pomoci i českým exportérům při zakládání společných podniků se zahraničními partnery. Posílit by podle něj měla i podpora startupů včetně jejich následné expanze na zahraniční trhy.
Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která fungovala od listopadu 1992, měla dosud na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Agentura CzechTrade vytvořená v květnu 1997 zase pomáhala českým firmám pronikat na zahraniční trhy.
Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest plánoval již v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu Martin Říman. Havlíček, který vedl ministerstvo průmyslu a obchodu i v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO) v letech 2019 až 2021, prosadil v roce 2020 sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné státní budovy. Letos v únoru po jmenování Klepáčka generálním ředitelem CzechTrade uvedl, že by měl nový ředitel stát i v čele CzechBusiness.
Podle odborníků jde o správný krok
Zástupci podnikatelů a obchodníků se shodují, že sloučení agentur CzechInvest a CzechTrade do nové agentury CzechBusiness je správný krok, který zpřehlední podnikatelské prostředí. Oceňují, že služby na podporu českého byznysu budou na jednom místě, což podle nich odstraní přebytečnou administrativu a často duplicitní agendu obou agentur. Skutečný přínos ale podle nich ukáže až praxe, dodávají.
„Hospodářská komora ČR podporuje všechny kroky, které povedou ke zjednodušení a vyšší efektivitě služeb státu pro podnikatele,“ řekl pro agenturu ČTK viceprezident komory Jan Mračka. Sloučení by podle něho mělo přinést odstranění duplicitní agendy, posílení koordinace podpory exportu, investic a rozvoje firem a podnikatelům by mělo nabídnout přehlednější systém služeb, které by byly dostupné na jednom kontaktním místě. Podobně se vyjádřil i místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.
Také ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin se vyjádřil ke slučování spíše pozitivně. „Plán na sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest se zdá být racionální, ale musí být proveden velmi citlivě. Především nesmí dojít ke snížení dostupnosti služeb pro podnikatele a nucenému odchodu expertů,“ uvedl. Jak dodal, ocenil by také, kdyby rostla síť ekonomických diplomatů působících na zastupitelských úřadech.
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy spojení agentur ušetří náklady za administrativní personál. „Nová agentura ale musí mít dostatek peněz a musí se více propojovat se zastupitelskými úřady v cizině,“ dodává.
Předseda České startupové asociace Martin Jiránek ocenil především cílené budování podpory start-upů v nové agentuře. Start-upům se doposud věnoval jenom malý tým lidí v CzechInvest. Nyní by to měl být větší tým odborníků, kteří sledují start-upové prostředí v českých regionech a zahraničí, řekl. Na vytvoření startupové agendy se podle Jiránka schází asociace s ministrem Havlíčkem a lidmi z obou agentur jednou týdně. „Zásadní změna je v tom, že bude tým lidí pomáhat politikům připravovat právní prostředí, které start-upům pomohou, a to díky dobrému monitoringu,“ dodal.