Dražší dálniční známky
Od Nového roku vzroste cena roční dálniční známky o 130 Kč na 2 570 korun. Měsíční známka vyjde na 480 Kč, desetidenní na 300 Kč a denní známka na 230 Kč.
Pravidla pro nákup známek se nemění – dálnice budou moci dále bezplatně užívat plně bezemisní auta. Majitelé hybridů platí čtvrtinovou cenu a sleva pro auta poháněná zemním plynem či biometanem je zhruba poloviční.
Ministerstvo dopravy zavedlo pravidelnou valorizaci cen známek v lednu 2025 s odkazem na rostoucí dálniční síť a inflaci.
Loni se sice správci české silniční infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, podařilo otevřít většinu naplánovaných staveb. Stavět se však začala jen třetina z původně plánovaných staveb.
Za zpožděním proti původnímu harmonogramu byly ve většině případů problémy s financováním, zdržení přinesly ale i soudní spory a zrušené stavební povolení.
Dokončené dálnice
Jak vyplývá ze záměrů zveřejněných počátkem loňského ledna, ŘSD si na rok 2025 stanovilo za cíl otevřít 72,7 kilometru nových dálnic. Do konce roku se podniku podařilo splnit většinu termínů – motoristům začalo nově sloužit sedmnáct staveb o celkové délce 66,7 kilometru.
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek
Významnou měrou se na tom podepsalo otevření hned šestice úseků v samém závěru roku, jejichž délka dohromady tvoří téměř padesát kilometrů. Většinu z nich představují hned čtyři úseky dálnice D35 vedoucí napříč republikou. Po dokončení uleví přetížené dálnici D1.
|D1
|Říkovice–Přerov
|10,1 km
|D35
|Hořice–Sadová
|10,5 km
|D35
|Sadová–Plotiště (první etapa)
|1,3 km
|D35
|Janov–Opatovec
|11,7 km
|D35
|Vysoké Mýto–Džbánov
|6,0 km
|D55
|Olomouc–Kokory
|7,6 km
|D55
|most Napajedla–Babice
|0,5 km
Právě na této páteřní dálnici pak ŘSD v prosinci zprovoznilo poslední, přibližně deset kilometrů dlouhý úsek u Přerova. Po 54 letech od otevření prvního úseku z pražského Chodova do středočeských Mirošovic je tak nejdůležitější česká komunikace kompletní.
Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku
Jako jedinou nestihlo ŘSD dokončit druhou část úseku dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Zastavení prací na téměř dokončené silnici způsobily vleklé soudní spory a zrušení stavebního povolení, kvůli čemuž musel podnik nechat vypracovat zcela novou dokumentaci.
|2025
|66,7 km
|2024
|111 km
|2023
|15 km
|2022
|21 km
|2021
|47 km
|2020
|21 km
Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla stačí na dokončení zhruba měsíc, zprovoznění tak lze očekávat v první polovině letošního roku. Devítikilometrový úsek ke sjezdu na Holešov funguje už od roku 2024.
Zahajování zaostalo
O něco méně se dařilo zahajování staveb. Podle loňských lednových plánů chtělo ŘSD během roku 2025 začít stavět sedm nových úseků o délce 61,8 kilometru a také osm nových odpočívek.
Z aktuálních údajů je nicméně jasné, že za celý rok začalo stavět pouze tři úseky s délkou 25,3 kilometru:
|D6
|Knínice–Bošov
|7,9 km
|2027
|D6
|Žalmanov–Knínice
|7,0 km
|2027
|D35
|Litomyšl–Janov
|10,4 km
|2027
Ke třem započatým dálnicím je však také potřeba připočíst zahájení rekonstrukce úseku D1 u Brna a také tří odpočívek na dálnicích D1, D5 a D6, jejichž dokončení ŘSD plánuje na rok 2027. Ještě letos by pak měla být řidičům k dispozici čtvrtá na dálnici D7.
Čtyřicet kilometrů
Na poměrně velkou porci nových kilometrů by se podle plánů ŘSD měli řidiči těšit i letos. Správce infrastruktury v roce 2026 plánuje otevřít deset staveb o celkové délce 39,2 kilometru. Přiblížit se tak chce k cíli dokončit celou základní síť dálnic do roku 2033.
|D3
|Nažidla–Dolní Dvořiště, hranice
|3,5 km
|D3
|Kaplice nádraží–Nažidla, 1. etapa
|5,8 km
|D6
|Petrohrad–Lubenec
|2,2 km
|D7
|odpočívka Smolnice
|-
|D11
|Trutnov–státní hranice ČR/Polsko, 1. etapa
|3,3 km
|D35
|Ostrov–Vysoké Mýto (tunel Homole)
|0,8 km
|D35
|Ostrov–Vysoké Mýto
|6,2 km
|D35
|Sadová–Plotiště, 2. etapa
|6,2 km
|D48
|Dub–Palačov
|3,7 km
|D49
|Hulín–Fryšták, 2. část
|7,5 km
V letošním roce ŘSD očekává otevření hned tří úseků dálnice D35. Další dokončované stavby by měly zlepšit například napojení dálniční sítě na okolní státy – Polsko (dálnice D11) a Rakousko (D3). Zprovoznění obou příhraničních úseků podnik předpokládá ve druhé polovině roku.
Odložení i zrychlení
Ještě loni v září počítalo ŘSD na rok 2026 také s otevřením téměř tři a půl kilometru dlouhého úseku dálnice D7 mezi Slaným a Kutrovicemi. Listopadová aktualizace však přinesla odklad otevření až na rok 2027. Stavba má být rozšířením stávající silnice první třídy číslo 7.
Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy
Naopak úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by se navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám podaří zrychlit, velmi intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ vysvětlil v podnikovém podcastu počátkem minulého prosince šéf ŘSD Radek Mátl.
Zahajované stavby
Velmi bohatý by však měl být rok 2026 na nové projekty. ŘSD plánuje začít se stavbou hned 25 dálničních úseků o celkové délce přes 111 kilometrů. „Pokud se to podaří, bude to velký úspěch, ale samozřejmě vše závisí na výši rozpočtu pro rok 2026,“ uvedl Mátl koncem loňského listopadu.
Díky délce plánovaných úseků by podle bývalého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) mělo být do roku 2029 k otevření připraveno dalších 225 kilometrů dálnic. Výhled uvedl na bilanční schůzi ke svému působení v čele resortu koncem loňského listopadu.
|D0
|Most přes Počernický rybník, zkapacitnění
|0,6 km
|2027
|D0
|Satalice–Běchovice, zkapacitnění
|2,8 km
|2028
|D0
|MÚK Třebonice, zkapacitnění
|-
|2028
|D1
|Brno-Černovice, zkapacitnění
|2,5 km
|2029
|D6
|Karlovy Vary–Olšová Vrata
|8,0 km
|2028
|D6
|Olšová Vrata–Žalmanov
|7,3 km
|2028
|D7
|MÚK Aviatická–MÚK Ruzyně, 1. etapa
|1,1 km
|2028
|D11
|Jaroměř–Trutnov
|19,6 km
|2029
|D35
|Opatovec–Staré Město
|16,6 km
|2030
|D35
|Staré Město–Mohelnice
|18,2 km
|2030
|D35
|Úlibice–Hořice
|16,3 km
|2028
|D35
|Úlibice–obchvat
|1,6 km
|2029
|D48
|MÚK Bělotín–Rybí II. etapa
|3,8 km
|2029
|D55
|Kokory–Přerov
|6,0 km
|2029
|D55
|Napajedla–Babice
|7,0 km
|2029
Do seznamu na letošní rok se však část staveb přesunula z toho loňského (v tabulce jsou červeně podbarvené). Mezi čtyřmi úseky o celkové délce téměř čtyřicet kilometrů vyčnívají zejména dvě dlouhé části dálnic D11 a D35.
Ke stavbám jsou vydaná potřebná povolení a známí jsou také jejich zhotovitelé, ŘSD nicméně čeká s podpisem smluv. Kvůli průtahům s rozpočtem nebylo ani v prosinci jasné, jestli na ně stát bude mít peníze. „Rozpočet je definován alespoň v minimální výši, což umožní realizovat stavby, které už jsou rozestavěné,“ uvedl už koncem listopadu 2025 Mátl.
80 milionů v trezoru. Ale co železnice? Škoda, že veřejná doprava není téma jako dálnice
Obdobným komplikacím se ředitelství hodlá vyhnout u stavby dálnice D35, kterou chce realizovat formou PPP projektů. „Stát nebude muset do stavby v nejbližších letech investovat, jelikož ji zafinancuje zhotovitel,“ vysvětlil Mátl. Stát novou dálnici zaplatí až po dokončení a předání k užívání.
Více odpočívek
V příštím roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic také masivně rozšířit síť dálničních odpočívadel. V roce 2026 by se mělo začít stavět hned sedm nových, dvě pak projdou modernizací a rozšířením.
Stavba nových odpočívek se týká zejména nově budovaných úseků dálnic, na dálnicích D1 a D5 jde ale o rozšíření stávající infrastruktury.
|D1
|Odpočívka Klimkovice, zkapacitnění
|2027
|D5
|Odpočívka Rozvadov vlevo, zkapacitnění
|2026
|D11
|Odpočívka Bernartice vpravo
|2027
|D11
|Odpočívka Brusnice
|2029
|D11
|Odpočívka Jaroměř
|2027
|D11
|Odpočívka Královec
|2027
|D11
|Odpočívka Předměřice
|2026
|D35
|Odpočívka Holovousy
|2028
|D35
|Odpočívka Staré Město
|2029
I zahájení stavby několika odpočívek se přesunulo z loňského roku (červeně podbarvené). Důvodem je zejména provázanost se samotnými úseky dálnic a posunutím jejich termínů.