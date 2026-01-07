Dálniční síť letos vyroste. ŘSD chce v roce 2026 otevřít skoro 40 kilometrů

Matouš Waller
  6:28
Síť českých dálnic čeká podle záměrů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i v roce 2026 nadprůměrný růst. Letos chce otevřít téměř čtyřicet kilometrů nových úseků a zahájit výstavbu více než stovky kilometrů dalších. Minulý rok ale ukázal, že ambiciózní plány mohou zkomplikovat problémy s financováním. Část ze staveb se do letošního harmonogramu přesunula z loňska.

V roce 2026 se otevře téměř 40 kilometrů dálnic | foto: ČTK

Dražší dálniční známky

Od Nového roku vzroste cena roční dálniční známky o 130 Kč na 2 570 korun. Měsíční známka vyjde na 480 Kč, desetidenní na 300 Kč a denní známka na 230 Kč.

Pravidla pro nákup známek se nemění – dálnice budou moci dále bezplatně užívat plně bezemisní auta. Majitelé hybridů platí čtvrtinovou cenu a sleva pro auta poháněná zemním plynem či biometanem je zhruba poloviční.

Ministerstvo dopravy zavedlo pravidelnou valorizaci cen známek v lednu 2025 s odkazem na rostoucí dálniční síť a inflaci.

Loni se sice správci české silniční infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, podařilo otevřít většinu naplánovaných staveb. Stavět se však začala jen třetina z původně plánovaných staveb.

Za zpožděním proti původnímu harmonogramu byly ve většině případů problémy s financováním, zdržení přinesly ale i soudní spory a zrušené stavební povolení.

Dokončené dálnice

Jak vyplývá ze záměrů zveřejněných počátkem loňského ledna, ŘSD si na rok 2025 stanovilo za cíl otevřít 72,7 kilometru nových dálnic. Do konce roku se podniku podařilo splnit většinu termínů – motoristům začalo nově sloužit sedmnáct staveb o celkové délce 66,7 kilometru.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Významnou měrou se na tom podepsalo otevření hned šestice úseků v samém závěru roku, jejichž délka dohromady tvoří téměř padesát kilometrů. Většinu z nich představují hned čtyři úseky dálnice D35 vedoucí napříč republikou. Po dokončení uleví přetížené dálnici D1.

Dálniční úseky otevřené na konci roku 2025
D1Říkovice–Přerov10,1 km
D35Hořice–Sadová10,5 km
D35Sadová–Plotiště (první etapa)1,3 km
D35Janov–Opatovec11,7 km
D35Vysoké Mýto–Džbánov6,0 km
D55Olomouc–Kokory7,6 km
D55most Napajedla–Babice0,5 km

Právě na této páteřní dálnici pak ŘSD v prosinci zprovoznilo poslední, přibližně deset kilometrů dlouhý úsek u Přerova. Po 54 letech od otevření prvního úseku z pražského Chodova do středočeských Mirošovic je tak nejdůležitější česká komunikace kompletní.

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Jako jedinou nestihlo ŘSD dokončit druhou část úseku dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Zastavení prací na téměř dokončené silnici způsobily vleklé soudní spory a zrušení stavebního povolení, kvůli čemuž musel podnik nechat vypracovat zcela novou dokumentaci.

Kolik kilometrů dálnic se otevřelo v uplynulých šesti letech
202566,7 km
2024111 km
202315 km
202221 km
202147 km
202021 km

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla stačí na dokončení zhruba měsíc, zprovoznění tak lze očekávat v první polovině letošního roku. Devítikilometrový úsek ke sjezdu na Holešov funguje už od roku 2024.

Zahajování zaostalo

O něco méně se dařilo zahajování staveb. Podle loňských lednových plánů chtělo ŘSD během roku 2025 začít stavět sedm nových úseků o délce 61,8 kilometru a také osm nových odpočívek.

Z aktuálních údajů je nicméně jasné, že za celý rok začalo stavět pouze tři úseky s délkou 25,3 kilometru:

Dálniční úseky zahájené v roce 2025 a termíny dokončení
D6Knínice–Bošov7,9 km2027
D6Žalmanov–Knínice7,0 km2027
D35Litomyšl–Janov10,4 km2027

Ke třem započatým dálnicím je však také potřeba připočíst zahájení rekonstrukce úseku D1 u Brna a také tří odpočívek na dálnicích D1, D5 a D6, jejichž dokončení ŘSD plánuje na rok 2027. Ještě letos by pak měla být řidičům k dispozici čtvrtá na dálnici D7.

Čtyřicet kilometrů

Na poměrně velkou porci nových kilometrů by se podle plánů ŘSD měli řidiči těšit i letos. Správce infrastruktury v roce 2026 plánuje otevřít deset staveb o celkové délce 39,2 kilometru. Přiblížit se tak chce k cíli dokončit celou základní síť dálnic do roku 2033.

Úseky dálnic, které ŘSD plánuje otevřít v roce 2026
D3Nažidla–Dolní Dvořiště, hranice3,5 km
D3Kaplice nádraží–Nažidla, 1. etapa5,8 km
D6Petrohrad–Lubenec2,2 km
D7odpočívka Smolnice-
D11Trutnov–státní hranice ČR/Polsko, 1. etapa3,3 km
D35Ostrov–Vysoké Mýto (tunel Homole)0,8 km
D35Ostrov–Vysoké Mýto6,2 km
D35Sadová–Plotiště, 2. etapa6,2 km
D48Dub–Palačov3,7 km
D49Hulín–Fryšták, 2. část7,5 km

V letošním roce ŘSD očekává otevření hned tří úseků dálnice D35. Další dokončované stavby by měly zlepšit například napojení dálniční sítě na okolní státy – Polsko (dálnice D11) a Rakousko (D3). Zprovoznění obou příhraničních úseků podnik předpokládá ve druhé polovině roku.

Odložení i zrychlení

Ještě loni v září počítalo ŘSD na rok 2026 také s otevřením téměř tři a půl kilometru dlouhého úseku dálnice D7 mezi Slaným a Kutrovicemi. Listopadová aktualizace však přinesla odklad otevření až na rok 2027. Stavba má být rozšířením stávající silnice první třídy číslo 7.

Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy

Naopak úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by se navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám podaří zrychlit, velmi intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ vysvětlil v podnikovém podcastu počátkem minulého prosince šéf ŘSD Radek Mátl.

Zahajované stavby

Velmi bohatý by však měl být rok 2026 na nové projekty. ŘSD plánuje začít se stavbou hned 25 dálničních úseků o celkové délce přes 111 kilometrů. „Pokud se to podaří, bude to velký úspěch, ale samozřejmě vše závisí na výši rozpočtu pro rok 2026,“ uvedl Mátl koncem loňského listopadu.

Šéf ŘSD Radek Mátl (s mikrofonem), bývalý ministr dopravy Martin Kupka (ODS, vlevo) a současný ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD, zcela vlevo) během slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem. (18. prosince 2025)

Díky délce plánovaných úseků by podle bývalého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) mělo být do roku 2029 k otevření připraveno dalších 225 kilometrů dálnic. Výhled uvedl na bilanční schůzi ke svému působení v čele resortu koncem loňského listopadu.

Dálniční úseky s plánovaným začátkem v roce 2026 a předpokládaný termín dokončení
D0Most přes Počernický rybník, zkapacitnění0,6 km2027
D0Satalice–Běchovice, zkapacitnění2,8 km2028
D0MÚK Třebonice, zkapacitnění-2028
D1Brno-Černovice, zkapacitnění2,5 km2029
D6Karlovy Vary–Olšová Vrata8,0 km2028
D6Olšová Vrata–Žalmanov7,3 km2028
D7MÚK Aviatická–MÚK Ruzyně, 1. etapa1,1 km2028
D11Jaroměř–Trutnov19,6 km2029
D35Opatovec–Staré Město16,6 km2030
D35Staré Město–Mohelnice18,2 km2030
D35Úlibice–Hořice16,3 km2028
D35Úlibice–obchvat1,6 km2029
D48MÚK Bělotín–Rybí II. etapa3,8 km2029
D55Kokory–Přerov6,0 km2029
D55Napajedla–Babice7,0 km2029

Do seznamu na letošní rok se však část staveb přesunula z toho loňského (v tabulce jsou červeně podbarvené). Mezi čtyřmi úseky o celkové délce téměř čtyřicet kilometrů vyčnívají zejména dvě dlouhé části dálnic D11 a D35.

Ke stavbám jsou vydaná potřebná povolení a známí jsou také jejich zhotovitelé, ŘSD nicméně čeká s podpisem smluv. Kvůli průtahům s rozpočtem nebylo ani v prosinci jasné, jestli na ně stát bude mít peníze. „Rozpočet je definován alespoň v minimální výši, což umožní realizovat stavby, které už jsou rozestavěné,“ uvedl už koncem listopadu 2025 Mátl.

80 milionů v trezoru. Ale co železnice? Škoda, že veřejná doprava není téma jako dálnice

Obdobným komplikacím se ředitelství hodlá vyhnout u stavby dálnice D35, kterou chce realizovat formou PPP projektů. „Stát nebude muset do stavby v nejbližších letech investovat, jelikož ji zafinancuje zhotovitel,“ vysvětlil Mátl. Stát novou dálnici zaplatí až po dokončení a předání k užívání.

Více odpočívek

V příštím roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic také masivně rozšířit síť dálničních odpočívadel. V roce 2026 by se mělo začít stavět hned sedm nových, dvě pak projdou modernizací a rozšířením.

Stavba nových odpočívek se týká zejména nově budovaných úseků dálnic, na dálnicích D1 a D5 jde ale o rozšíření stávající infrastruktury.

Dálniční odpočívky s plánovaným začátkem stavby v roce 2026
D1Odpočívka Klimkovice, zkapacitnění2027
D5Odpočívka Rozvadov vlevo, zkapacitnění2026
D11Odpočívka Bernartice vpravo2027
D11Odpočívka Brusnice2029
D11Odpočívka Jaroměř2027
D11Odpočívka Královec2027
D11Odpočívka Předměřice2026
D35Odpočívka Holovousy2028
D35Odpočívka Staré Město2029

I zahájení stavby několika odpočívek se přesunulo z loňského roku (červeně podbarvené). Důvodem je zejména provázanost se samotnými úseky dálnic a posunutím jejich termínů.

