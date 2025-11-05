Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka podraží o 130 korun.
Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku.

Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.

Cena celoroční dálniční známky v Česku od ledna tak podraží o 130 korun na 2 570 Kč, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýší o 20 korun na 480 Kč, desetidenní známka zdraží o deset korun na 300 Kč a jednodenní o dvacetikorunu na 230 Kč.

Ceník elektronických dálničních známek pro rok 2026. (5. října 2025)

I v příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy poloviční cena pro zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km) a bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu a vodík, stojí v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan budou mít celoroční známku za 1 280 Kč a sazby na kratší dobu jsou poloviční ve srovnání s cenami za auta s klasickým pohonem.

Tato sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v České republice. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení osvobození.

