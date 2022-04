Dálniční známka nepodraží. Za volant by mohli usednout i sedmnáctiletí řidiči, nastínil Kupka

Ministr hovořil o plánu na zvýšení cen dálničních známek na začátku letošního roku. Připomněl, že ceny známek jsou stejné skoro deset let a je nutné zohlednit inflaci a také rozšiřování dálniční sítě. Nyní ovšem z těchto plánů sešlo, minimálně pro příští rok.

V současné době lze koupit tři typy známek: 10denní za 310 korun, 30denní za 440 korun a roční za 1500 korun.

Kupka také uvedl, že by v Česku mohli brzy řídit auto i sedmnáctiletí řidiči. Na silnice by mohli pod dohledem zkušenějších šoférů. Ministerstvo dopravy to chce navrhnout společně s úpravou bodového systému.

Zkušenější řidič, kterým by mohl být například někdo z rodičů, by měl mít více než desetiletou praxi a zároveň by neměl mít žádný záznam v bodovém rejstříku řidičů.

Řidičský průkaz na zkoušku

Pro mladé a začínající řidiče se připravují i další novinky. Šlo by třeba o dříve avizovaný řidičský průkaz na zkoušku, který by platil pro začínající řidiče do prvních dvou let jejich praxe bez ohledu na jejich věk. Podle současného návrhu by měl fungovat tak, že v případě spáchání závažného přestupku a dosažení šesti trestných bodů by musel tento řidič absolvovat speciální školení a zkušební jízdu.

Otevřené je podle ministra Kupky naopak další rozšiřování mýtného systému. Ministr řekl, že některé kraje i obce žádají zpoplatnění vytipovaných úseků silnic první třídy, které někteří dopravci využívají jako objízdné trasy. Kupka dodal, že požadavkům samospráv je připraven vyjít vstříc.

Od letošního února se mýtný systém v Česku rozšířil o zhruba 53 kilometrů na 2 487 kilometrů. Další rozšíření mýta až o 380 kilometrů silnic je plánováno od léta.