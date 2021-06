Další krok směrem k digitalizaci. Novela umožní založit obchodní firmu on-line

PRAHA Sněmovna v pátek schválila digitalizaci notářské činnosti. Poslanecká novela předpokládá, že notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě. Za nejzásadnější pokládají předkladatelé v čele s Monikou Červíčkovou (ANO) zavedení možnosti on-line založení obchodní společnosti. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Navrhovaná změna notářského řádu navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Elektronické zápisy by podle předlohy zlepšily podnikatelské prostředí, zejména v případě rozhodnutí orgánů společností a zápisů do veřejných rejstříků. Sněmovna upravila předlohu tak, aby byla v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz.



Notáři by využívali podle předlohy videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře by nahradila elektronická podoba. Notáři by také ověřovali pravost elektronických podpisů.

Díky předloze by notáři dostali výslovné právo provádět zápisy do evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů. Notářská komora by mohla vyhotovovat ověřovací doložku k oficiálním listinám a dokumentům pro jejich použití v zahraničí.

Notářská komora by nově vedla Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o zápisech. Oba rejstříky by byly podle novely veřejně přístupné, lidé by si tedy mohli ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu. Notářské registry by tak podle předkladatelů zvýšily ochranu proti různým podvodným jednáním.