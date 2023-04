Dáme jídlo se od základu mění. Aplikace zrůžoví a přejmenuje se

Do Dáme jídlo přešel Adam Kolesa před třemi měsíci z investiční skupiny Rockaway Capital, kde působil sedm let. Na nové pozici má mimo jiné znovu nastartovat růstu společnosti.

Proč v tuto chvíli přistupujete k přejmenování firmy?

Dáme jídlo má v České republice dlouhou historii, ale nás nyní čeká období velkých změn. Rebranding vnímáme jako krok kupředu. Značka Foodora už úspěšně funguje v severských zemích, nyní ji přinášíme českým zákazníkům. Spolu s novým brandem chceme zlepšit logistiku a přinášet nové služby, třeba předplatné.

Neztratíte tím dosavadní zákazníky, protože se zcela ztratí spojení s původní značkou?

Odchod některých zákazníků samozřejmě představuje při změně značky vždy nějaké riziko. My to ale bereme jako příležitost ukázat, co v nás je. Máme připravenou velkou osvětovou kampaň, přechod jsme zároveň rozprostřeli do jednoho měsíce, aby měli zákazníci čas zvyknout si na novou značku. Vedle toho s novou značkou chceme například rozšířit rozvozových zón, ale představit i nové služby.

Kdy a jak se změní vaše aplikace?

Změnu značky zaznamenají nejprve majitelé chytrých telefonů. Prvním z nich se aplikace přebarví narůžovo spolu s aktualizací v polovině dubna. Pro první uživatele operačních systémů iOS bude aktualizace přístupná od 11. dubna, pro uživatele Androidu pak o pár dní později, 17. dubna. Zbytek Česka se pak přebarví oficiálně až na začátku května.

V jakých městech je služba dostupná?

Hlavně v těch největších. Co se týče pokrytí, jsme největší v České republice, máme 170 měst. Nákupní síla a rozprostřená populace odpovídají našim objednávkám, takže nejvíce zavážíme v Praze, Brně či v Ostravě. Největší objednávkové špičky jsou samozřejmě během oběda a večeře.

Vzhledem k nárůstu cen stagnují počty objednávek, ale hodnota samotné objednávky, vlivem zdražování, je vyšší. Na objemu jsme nad, ale není to žádné závratné. Hodnota objednávky je asi 15 eur, nějakých 360 korun. Ceny jídel se zvyšují, a tak se snažíme domlouvat s restauracemi různé akce.

Dva roky už jsme navíc nezvýšili cenu dopravy, průměrně činí 1,4 eura, asi 39 korun. To je náročné. Musíme zvyšovat odměny kurýrům, protože inflace dopadá na všechny. Ani my si nemůžeme dovolit úplně nezvyšovat jim odměny.

Kolik máte nyní kurýrů?

Po celém Česku máme čtyři tisíce aktivních kurýrů. Nejvíce pak samozřejmě v Praze či Brně a větších městech. Spousta lidí to má jako přivýdělek, jako třeba matky-samoživitelky, které si přivydělávají, studenti či zaměstnanci, kteří to mají jako brigádu.

Jak vypadá typická objednávka?

Stálicemi jsou pizzy, těstoviny, ale i česká jídla. Na začátku roku se hodně objednávají lehčí jídla, a to hlavně kvůli předsevzetím. Třeba vegetariánské, veganské se dostávají do módy. Je vidět, že zákazníci si hledají cestu i k těm, exotičtějším jídlům. Obzvlášť v Praze vidíme častější objednávky kuchyně z Etiopie, Nepálu, Maroka. Zákazníci hledají novinky, nové chutě.

Jak se nyní finančně společnosti daří?

V celkovém objemu se držíme někde kolem pěti miliard, a to teď bylo celkem stabilní mezi roky 2021 a 2022. Samotné výnosy pak činí 1,3 miliardy, z toho se samozřejmě musí zaplatit kurýři, zaměstnanci, marketing, kanceláře a tak dále. Když se toto všechno zaplatí lokálně, jsme v plusu. V roce 2021 to bylo přes sto milionů a v minulém roce to bude o něco méně, ale budou to desítky milionů.

Ovšem na úrovni celé skupiny, když se všechno rozpočítá, jsme pod nulou i několik desítek milionů. Slib investorům bylo být do poloviny tohoto roku na nule, trajektorie vývoje k tomu vede. Bohužel růst není takový, jak všichni předpokládali, útlum byl větší. A to se týká nejenom našeho trhu, ale teď myslím globální vývoj.

Kde a jak vidíte budoucnost quick commerce?

Quick commerce si našla své místo a ukázalo se, že vedle restaurací a řetězců funguje dobře. Dovoz jídla potažmo i nákupu ulehčuje práci, když domácnosti nechtějí vařit nebo trávit v obchodech zbytečný čas. Pomáhá to nejen rodičům s dětmi, ale také lidem, kteří jsou méně mobilní nebo prostě člověk jen nemá chuť někde trávit čas nakupováním nebo jít do restaurace. Někdy si dokonce parta lidí objedná jídlo na grilování na párty, navíc se restaurace stávají čím dál dražší a jídlo v nich už je opravdu velmi drahé. Zkrátka objednat si jídlo domů a neplatit za pití či obsluhu je někdy fajn.

Obzvlášť vidím budoucnost v rozšiřování sortimentu. Začalo to rozvozem jídla, pak nákupy a nyní se dováží i jídlo pro mazlíčky. Velkou budoucnost vidím i v rozvozu léků, tam je velká poptávka. Lidé nechtějí chodit do přeplněných lékáren v době chřipkových epidemií.

Zvyk nakupovat jako v supermarketu je velmi silný, navíc generační rozdíl je také velký. Obzvlášť mladí jsou na telefonu a daleko víc, takže bude určitě do budoucna posilovat.