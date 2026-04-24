Daň z nemovitosti 2026: Kdy a jak se platí. Přehled termínů

Úřady začínají rozesílat informace k letošní platbě daně z nemovitosti. Na rozdíl od většiny ostatních daní se daň z věcí nemovitých platí nikoli za předchozí rok, ale za ten, v němž se platí. V roce 2026 se tedy platí daň z nemovitosti za rok 2026. Splatnost této daně je na konci května, protože ten ale vychází letos na neděli, posouvá se termín na 1. června 2026. Kromě tohoto je s touto daní ale spojeno několik dalších důležitých termínů.
Byty - ilustrační foto | foto: Lidové noviny

Většina poplatníků obdrží platební údaje elektronicky: více než milion do datových schránek a další více než milion e-mailem. Ostatním poplatníkům daně z nemovitých věcí zašle do 25. května finanční správa poštou 1,8 milionu složenek. Přibližně 47 tisíc poplatníků hradí daň prostřednictvím SIPO.

„Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje,“ uvedla generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Pozor na podvodné SMS

V období placení daní, se vždy v minulosti zvýšil výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy.

Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů. Informace pro placení daně z nemovitých věcí zasílané elektronicky jsou vždy opatřeny elektronickým podpisem. Další informace naleznete na webu finanční správy.

Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě nedostanou, informuje finanční správa.

Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně. Návod k jejich nalezení v DIS+ je dostupný na webu finanční správy.

Daň z nemovitých věcí se stanovuje vždy za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje. Pokud její výše nepřesáhne 5 000 korun a poplatník vlastní nemovitosti pouze v jednom kraji, obdrží jednu souhrnnou složenku.

V opačném případě, tedy při vyšší dani než 5 000 korun nebo nemovitostech ve více krajích, zašle poplatníkovi finanční správa více složenek v jedné obálce. Bližší informace k rozesílání složenek jsou k dispozici na webu finanční správy

Dobrou zprávou pro všechny majitele nemovitostí je to, že přihlašovat se k této dani nemusejí každoročně, ale jen jednou – při pořízení bytu, domu, jiné stavby nebo pozemku.

Pouze pokud jste v roce 2025 získali novou nemovitost, některé jste se zbavili nebo nějakou přestavěli či změnili její účel, museli jste to finančnímu úřadu oznámit. Lhůta k tomu byla do 2. února 2026.

Důležité termíny pro daň z nemovitosti 2026
2. únoralhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti (při změně v roce 2025)
do konce květnaúřad rozesílá majitelům nemovitostí informace k platbě včetně výše daně
1. červnasplatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, u většiny nemovitostí
31. srpnasplatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, při výkonu zemědělské výroby včetně rybářství
30. listopadusplatnost zbytku daně z nemovitosti v případech, kde daň je vyšší než 5 000 Kč

To ale neznamená, že by se výše daně neměnila. Naštěstí si ji nemusíte počítat sami, úředníci vám ji spočítají sami podle údajů, které jste jim sdělili již dříve, a podle místních a speciálních koeficientů, které se v posledních letech dramaticky měnily.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, který si obce každoročně nastavují.

