Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb, který byl několikrát novelizován, naposledy i kvůli konsolidačnímu balíčku z roku 2023. Podle něj se daň z nemovitosti platí do konce května příslušného roku, přihlásit k ní se ale musíte už předtím. Konkrétně to bývá do konce ledna. Tentokrát ale 31. leden připadlo na sobotu, a termín je proto prodloužený do 2. února 2026. Zdaleka ne každý však musí kontaktovat finanční úřad.
Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitosti?
Přiznání k dani z nemovitosti 2026 musí podat k příslušnému krajskému finančnímu úřadu ten, kdo si v roce 2025 pořídil byt, dům či jinou nemovitost. Povinnost dále platí i pro toho, kdo stavbu zvětšil, změnil její účel nebo naopak o nemovitost nebo její část přišel – ať už prodejem, převodem na děti nebo jiným způsobem.
Pokud do vašeho vlastnictví patří stejné nemovitosti jako před rokem, nikam se hlásit nemusíte a přiznání k dani z příjmu nepodáváte. Neznamená to ale, že daň budete mít stejně vysokou. Obce si totiž mohou upravovat koeficienty, z nichž se výše daně počítá. „Případné změny koeficientů promítne správce daně automaticky a v průběhu dubna a května pak poplatníky tradičně informuje o výši daně,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Jak podat přiznání k dani z nemovitosti v roce 2026?
Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2026 lze podat pomocí portálu Moje daně (mojedane.cz). Největší výhodou je, že po přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+) na tomto portále můžete využít automatického předvyplnění údaji z Finanční správy a katastru nemovitostí.
Podrobné informace, jak se přihlásit a kam kliknout pro předvyplnění, najdete na stránkách Finanční správy.
Elektronický formulář si můžete vyplnit také bez přihlášení o DIS+, pak ale budete muset všechny údaje vyplnit sami. Možností zůstává i vytištění formuláře a vyplnění jeho papírové verze, což je ale značně zdlouhavý způsob. Navíc poté musíte formulář ještě doručit na finanční úřad – osobně nebo poštou.
Kde hledat pomoc s daní z nemovitosti?
Před vypršením lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitosti je rozšířená pracovní doba všech finančních úřadů po celé ČR.
|pondělí až čtvrtek
|8:00–17:00
|pátek
|8:00–14:00
„Podle místních zvyklostí a potřeb mohou jednotlivá územní pracoviště finančních úřadů úřední hodiny prodloužit i nad rámec uvedených časů,“ sdělil mluvčí Finanční správy Patrik Madle.
Fungují také speciální infolinky v jednotlivých krajích a ve většině krajů i v jednotlivých okresech. Zájemci seznam pracovišť i speciálních infolinek najdou na webu Finanční správy.
Sankce za pozdní podání
Termín na přihlášení se k dani z nemovitosti vyprší 2. února 2026, ještě pět dnů poté ale úřady tolerují zpoždění. Poté už vám mohou vyměřit sankci. Rozhodující je, zda přiznání k dani stihnete podat dříve, než vás k tomu správce daně vyzve. Pokud ano, máte štěstí. „Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně,“ říká v § 15a zákon o dani z nemovitosti.
A co když je správce daně rychlejší než zapomnětlivý poplatník? Pak může úřad vyměřit pokutu odvozenou od výše daně. Navíc se zvyšuje za každý den nesplacení. Zákon její maximální hranici určuje jako 300 000 korun.
