Daň z příjmů za rok 2025 si většina zaměstnanců může vypořádat díky ročnímu zúčtování, které provádí zaměstnavatel a o které je třeba ho požádat do poloviny února 2026. Jenže existují výjimky.
Obsah
Kdy za vás zaměstnavatel nepodá roční zúčtování?
Nejčastější důvody jsou tyto:
- Měli jste v roce 2025 (stačí po část roku) více zaměstnání, ze kterých jste odváděli zálohu na daň. Počítá se i dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohoda o provedení práce (DPP).
- Měli jste v roce 2025 více zaměstnání, která se sice nepřekrývala, ale v některém jste nevyplnili prohlášení poplatníka daně z příjmů (lidově „růžové prohlášení“).
- Měli jste příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.
- Předčasně jste zrušili a nechali si vyplatit naspořenou částku na penzijním spoření nebo životním pojištění. To se týká jen případů, kdy jste v uplynulých letech čerpali za tento produkt úlevu na dani. Při předčasném zrušení je potřeba tento příjem dodanit.
|
Daně 2026: Hypotéka vám může razantně snížit daň. Co pro to musíte udělat?
Co když firma odmítá roční zúčtování, i když na něj máte nárok?
Existují ale i případy, kdy by zaměstnavatel roční zúčtování podat měl, ale moc se mu do toho nechce. S takovým postupem se setkala například 46letá zaměstnankyně menší firmy, která pro roční zúčtování přinesla do účtárny potvrzení z banky o zaplacených úrocích z hypotéky. „Účetní mi řekla, že jestli si chci uplatnit úlevu na dani, ať si podám daňové přiznání,“ uvádí žena. Dřívější zaměstnavatel jí přitom roční zúčtování prováděl a započítával do něj i právě hypotéku.
„Správný postup to není,“ říká zakladatelka UOL Účetnictví Jana Jáčová. Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) v § 38ch uvádí, kdy zaměstnavatel roční zúčtování neprovádí: když si zaměstnanec podá nebo musí podat daňové přiznání (viz důvody uvedené výše) , když nedodá podklady včas nebo když firma mezitím zanikne. „Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období,“ uvádí zákon.
Přesto existují zaměstnavatelé, kterým se do ročního zúčtování nechce – konkrétně u těch zaměstnanců, kteří mají nárok na výrazné snížení daňového základu a z něj plynoucí vratku na dani. Hypotéka, případně platby za životní pojištění, bývají nejčastějším důvodem.
|
Daně 2026: Co za vás účetní neudělá. Rady pro zaměstnance, jak si snížit daň
Proč zaměstnavatelé „uhýbají“ před ročním zúčtováním daně?
Jak vysvětluje Jáčová, nemusí jít vždy jen o to, že by účetní oddělení firem (zejména těch menších) nemělo na „papírování navíc“ personální kapacitu. Důvodem může být i obava z příliš velké odpovědnosti. Při odpočtu úroků z hypotéky z daňového základu by totiž měla účetní ověřit, zda zaměstnanec nemovitost skutečně vlastní a zda ji používá k bydlení a nepronajímá ji (pak by totiž na odpočet nárok neměl). „Pokud si zaměstnanec podá daňové přiznání sám, je to na něm a finanční úřad s ním nejasnost vykomunikuje,“ vysvětluje zakladatelka účetní firmy.
Dalším důvodem, proč se zaměstnavatelům do ročního zúčtování při hypotéce (a jiných úlevách) nechce, je finanční náročnost: vypočtenou vratku na dani totiž zaměstnanci posílá (většinou v březnové mzdě) zaměstnavatel ze svého, až dodatečně si ji může postupně během roku „umořovat“ z finančního úřadu. „Pokud si zaměstnanec podá daňové přiznání, vratku řeší finanční úřad a peníze též dostane,“ shrnuje Jáčová.
Dostanu zpět část daně a kdy?
Pokud vám tedy zaměstnavatel nechce udělat roční zúčtování, i když by měl, můžete mu argumentovat zákonem. Anebo si opravdu podat daňové přiznání sami – budete mít aspoň jistotu, že vám do něj „neopomněl“ započíst třeba právě hypotéku. Podle návodu na podání daňové přiznání to určitě zvládnete.
Když vám vyjde vratka na dani, čili když jste za rok 2025 zaplatili na zálohách víc, než jste měli, peníze vám přijdou na účet. Pokud za vás zaměstnavatel podal roční zúčtování, měl by vám přeplatek poslat nejpozději v dubnu.
Jak získat vratku daně z finančního úřadu?
A co když jsi podáváte daňové přiznání? Hlavně nezapomeňte vyplnit závěrečnou část, která obsahuje žádost o vrácení přeplatku, a vyplňte svůj účet. Jinak by finanční úřad mohl peníze nechat na vašem osobním daňovém účtu. To znamená, že by vám je nevrátil, ale nechal si jako rezervu pro vaše případné budoucí nedoplatky.
Finanční úřad posílá přeplatek do 30 dnů ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání. Pokud ho tedy podáváte v klasické lhůtě do začátku dubna, nejpozději na začátku května by vám měly peníze přijít.
|Jak podáváte daňové přiznání (DP)
|Dokdy musíte podat DP
|V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období
|1. dubna
|V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.2026
|4. května
|V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1.4. 2026
|1. července