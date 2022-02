Daně přehledně: Kdo je může vyřídit online a na jaký účet peníze poslat?

Posledním dnem pro odevzdání řádného daňového přiznání za rok 2021 je 1. duben 2022. Tedy v případě, že se ho chystáte podat v papírové podobě, ať již osobně na podatelně, nebo poštou. Za den podání se v tomto případě rozumí den předání zásilky poskytovateli poštovních služeb.

„Všeobecně je zde však snaha jak Finanční správy ČR, tak i daňových poradců podporovat elektronickou formu podání, která je efektivní, rychlá a administrativně přívětivá,“ říká Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 Group.

To má hned dvě výhody. V prvé řadě je na to delší lhůta. Elektronicky lze totiž daňové přiznání podat až do 2. května 2022. A ještě si budete moct vybrat z několika způsobů.