Daně 2026: Hypotéka vám může razantně snížit daň. Co pro to musíte udělat?

Ať jste zaměstnanec nebo OSVČ, jestli platíte hypotéku, můžete ušetřit na daních nemalé peníze. Jen musíte vědět, jak to udělat a co a komu doložit.

Hypotéka může výrazně snížit daň, jen o to musíte požádat. | foto: MAFRA

Zaplacené úroky za hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření za rok 2025 si můžete odečíst ze základu daně. Podmínkou ovšem je to, aby nemovitost, na kterou máte úvěr, byla opravdu vaše, používali jste ji k bydlení (svému nebo členů rodiny) a prokázali to správnými dokumenty. A včas.

Obsah

Zaměstnanci (až na zákonem stanovené výjimky, například ti, kteří vykonávají ještě vedlejší samostatnou výdělečnou činnost) si daňové přiznání podávat nemusejí. Daňovou povinnost vůči státu mohou splnit díky ročnímu zúčtování daně, které provede zaměstnavatel. Termín k tomu letos končí 16. února 2026. Do té doby musí zaměstnanci podepsat zaměstnavateli žádost o roční zúčtování daně a také dodat potřebné dokumenty či prohlášení.

Kdy zaplatit daně v roce 2026? Přinášíme přehled povinností i termíny splatnosti

U podnikatelů a OSVČ je situace podobná. Podklady se dodávají přímo příslušnému finančnímu úřadu. Termín pro podání daňového přiznání je delší. Podle toho, zda ho podáváte na papíře, elektronicky nebo prostřednictvím daňového poradce, jsou lhůty rozprostřené do několika měsíců:

Termíny pro podání daňového přiznání v roce 2026
Jak podáváte daňové přiznání (DP)Dokdy musíte podat DP
V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období1. dubna
V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.20264. května
V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1.4. 20261. července

Jak hypotéka snižuje daň?

Hypotéka nesnižuje přímo vypočtenou daň, ale takzvaný daňový základ. Přitom se nesčítá vše, co jste bance na umoření hypotéky (nebo úvěru na bydlení) za rok 2025 poslali. Počítají se jen zaplacené úroky, nikoli jistina. Kolik přesně to bylo, vám sdělí banka – většinou svým klientům posílají banky počátkem roku potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky automaticky, případně si o něj můžete požádat.

Částka, kterou jste dali loni za úroky, se vám odečte z daňového základu. Při standardní dani z příjmu 15 procent, která je nejobvyklejší, vám tak každá stovka zaplacená na úrocích sníží daň o 15 korun.

Daně 2026: Co za vás účetní neudělá. Rady pro zaměstnance, jak si snížit daň

Kolik si můžete odečíst ze základu daně?

Zákon stanoví strop v následující výši:

  • u úvěrů sjednaných od roku 2021 je to 150 000 korun ročně,
  • u starších hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je to dokonce 300 000 korun za rok.

Pokud platíte za úrok ročně více, nemůžete si je započítat celé. „Vzhledem k tomu, že úrokové sazby byly v roce 2025 výrazně vyšší než v minulosti, řada domácností se k těmto limitům opět reálně přibližuje,“ uvádí Pavel Janeček z finanční poradenské společnosti Royal Bridge Partners.

Pracovní benefity 2026: Změna zdanění a co to znamená pro zaměstnance

O kolik hypotéka sníží daň?

Zaplacené úroky vám nesníží samotnou daň, jako to dělá například sleva na dani na poplatníka, ale zmenší vám daňový základ.

Při standardní sazbě daně z příjmů, která platí pro většinu lidí a činí 15 %, tak při využití maximálního limitu 150 000 korun ušetříte na dani 22 500 korun. U starších hypoték při splacených úrocích 300 000 korun je úspora 45 000 korun.

Krize bydlení. Když se vzdáte budoucnosti, začnete se chovat jinak

Při sazbě 23 procent může být úspora ještě vyšší. Tato zvýšená sazba platí pro lidi, kteří vydělávají více než 36násobek průměrné mzdy (za rok 2025, pro rok 2026 se hranice zvyšuje).

Co doložit pro získání daňové úlevy

Dokumenty prokazující váš nárok na snížení daňového základu musíte dodat buď na účtárnu firmy, kde pracujete, nebo finančnímu úřadu.

Bez čeho se rozhodně neobejdete, je potvrzení z banky o výši zaplacených úroků za rok 2025.

Pokud úlevu uplatňujete poprvé, účetní či úřad po vás budou chtít ještě kopii úvěrové smlouvy a případně i doklad o tom, že nemovitost je opravdu vaše (výpis z listu vlastnictví) a že ji používáte ke svému bydlení (a nikoli například k pronájmu – zde může úřad chtít eventuálně čestné prohlášení).

Ceny bytů stále rostou. A Češi? Už ani nečekají, jen kupují

Dostanu peníze zpět a kdy?

V případě, že vám úroky z hypotéky (ale také například dary, bezpříspěvkové odběry krve a či životní pojištění) sníží daňový základ, je pravděpodobné, že spolu s daňovými slevami (na poplatníka, případně na manželku či vyživované děti) vám skutečně vyjde poměrně hezká vratka na dani.

Pokud jste zaměstnanec a daně za vás vyřizuje zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování, čekejte peníze zpět ve výplatě v dubnu.

Pro OSVČ jsou lhůty poněkud delší, úřad má na zaslání peněz 30 dní, ale nikoli od reálného data podání daňového přiznání (DP), ale od konce příslušné lhůty. Pokud jste například DP podali do 1. dubna, platbu čekejte nejpozději na začátku května. Pokud jste ale DP odeslali již začátkem února, platí pro vás stejný termín, kdy čekat peníze na účtě.

