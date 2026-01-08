Daňové přiznání, přehledy OSVČ i platby mají sice stanovený termín, ten se ale podle zákona může v některých případech posunout. „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den,“ říká daňový řád (Zákon č. 280/2009 Sb.). Pojďme se proto podívat, jaké termíny platí v roce 2026.
|Přihlášení k paušálnímu režimu daně
|12. ledna
|Podání daňového přiznání v základní lhůtě
|1. dubna
|Podání daňového přiznání elektronicky
|4. května
|Podání daňového přiznání zpracovaného poradcem nebo při povinnosti auditu
|1. července
Paušální daň
To první, co by vás mělo zajímat, pokud chcete v roce 2026 využít tak zvaného paušálního režimu daně, je datum 12. ledna 2026. Do tohoto dne se musíte k paušálu přihlásit, jinak máte smůlu a za rok 2026 budete o rok později podávat jak daňové přiznání, tak přehledy sociálce a pojišťovně. Pozdější přihlášení k paušálnímu režimu zákon neumožňuje.
Když už se do paušálního režimu přihlásíte, čeká vás placení záloh vždy do 20. dne v daném měsíci. I zde platí, že termín se posune na nejbližší pracovní den, pokud připadne na sobotu, neděli či svátek. Prvních pět měsíců roku 2026 se ale takového posunu nedočkáme, první platba v paušálním režimu vás tedy čeká do 20. ledna. Až v červnu a poté v září a listopadu bude termín posunut.
|20. ledna
|úterý
|20. února
|pátek
|20. března
|pátek
|20. dubna
|pondělí
|20. května
|středa
|22. června
|pondělí
|20. července
|pondělí
|20. srpna
|čtvrtek
|21. září
|pondělí
|20. října
|úterý
|20. listopadu
|pátek
|21. prosince
|pondělí
Daňové přiznání za rok 2025 v roce 2026
Daňové přiznání (DP) se podává vždy za uplynulý rok, v roce 2026 vás proto čeká „skládání účtů“ finančnímu úřadu o vašich příjmech v roce 2025. Přiznání se podává nejpozději 1. dubna, a protože tento den je všední, odklad nečekejte.
Víc času na přiznání k dani z příjmů za rok 2025 budete mít jen v případě, že ho podáváte elektronicky, případně máte daňového poradce nebo povinný audit. Termín se posouvá buď o měsíc, nebo o tři měsíce. A pozor, daň z příjmu musí být zaplacená do stejného termínu, kdy bylo nebo mělo být podáno daňové přiznání:
- do 1. dubna 2026 při využití základní lhůty pro podání DP,
- do 4. května 2026 při elektronickém podání,
- do 1. července v případě, že DP zpracoval daňový poradce.
Přehledy OSVČ
Přiznáním k dani z příjmů a jejím zaplacením povinnosti OSVČ nekončí. Neméně důležité je podání přehledů OSVČ na příslušnou zdravotní pojišťovnu a také na správu sociálního zabezpečení.
Lhůty pro to se odvíjejí od doby, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání. Platí, že na vyplnění a odevzdání přehledu máte o měsíc víc než na daňové přiznání. „Termíny pro podání přehledu stanovuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.). Připadne-li den podání na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem podání nejbližší následující pracovní den,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jak to bude v roce 2026?
|Kdy a jak jste podávali daňové přiznání
|Dokdy musíte podat přehledy OSVČ
|V základní lhůtě
|4. května
|Elektronicky
|1. června
|S daňovým poradcem
|3. srpna
|Nemáte povinnost podat DP
|31. července
|
Nové zálohy a nedoplatky: Kdy je platit?
Podáním přehledu OSVČ pojišťovně a správě sociálního zabezpečení vaše povinnosti vůči těmto institucím nekončí. Klíčové je zaplatit případný nedoplatek za rok 2025 a začít platit zálohy v nově vypočtené výši. Kdy je musíte zaplatit?
Vypočtený nedoplatek musíte zaplatit do osmi dnů od data, kdy jste podali přehled, případně kdy měl být podán, pokud ho nepodáte včas. Později už za prodlení můžete dostat sankci. Jak upozorňuje správa sociálního zabezpečení, ten, kdo má povinnost podat přehled, tak musí udělat včas: „Nepodání přehledu, pozdní podání přehledu či nepoužití předepsaného formuláře přehledu je přestupkem a OSVČ může být uložena pokuta podle § 25 c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ Pozdní zaplacení nedoplatku nebo nových záloh znamená penále, které se zvyšuje (úročí) za každý den prodlení.
Zajímavostí je, že pokud vám naopak vyjde v přehledu přeplatek, s jeho vrácením úřad nemusí spěchat. Na vrácení přeplatku má 30 dnů.
|
Jinak je tomu s novou výší záloh v roce 2026. Její výpočet je výsledkem Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2025, platit ho tedy nemusíte od začátku roku 2026, ale až poté, co si ho v přehledu vypočítáte. Zálohu v nové výši musíte zaplatit nejpozději 8. den v měsíci, který následuje po měsíci, v němž jste přehled podali – nebo kdy měl být podán. Na příkladu to vysvětluje VZP: pokud podáte přehled v únoru, musíte zálohy v nové výši platit počínaje nejpozději 8. březnem. Pokud přehled podáte v březnu, první novou zálohu zaplatíte nejpozději 8. dubna.
Další daně v roce 2026
Výše uvedenými povinnostmi to nekončí. Podle toho, v jakém oboru podnikáte a jak vysoké jsou vaše příjmy, se vás může týkat i některá z dalších daní. A nejméně jedna vás „postihne“ i v případě, že žádnou samostatnou výdělečnou činnost nevykonáváte, pouze vlastníte dům či byt.
|
Daň z nemovitosti 2026
Na rozdíl od většiny ostatních daní se daň z věcí nemovitých platí nikoli za předchozí rok, ale za ten, v němž ji platíte. V roce 2026 tedy budete platit daň z nemovitosti za rok 2026. Splatnost této daně je na konci května, protože ale vychází letos na neděli, posouvá se termín na 1. června 2026. Kromě toho je s touto daní ale spojeno několik dalších důležitých termínů.
Dobrou zprávou pro všechny majitele nemovitostí je to, že přihlašovat se k této dani nemusejí každoročně, ale jen jednou – při pořízení bytu, domu, jiné stavby nebo pozemku. Pouze pokud jste v roce 2025 získali novou nemovitost, některé jste se zbavili nebo nějakou přestavěli či změnili její účel, musíte to finančnímu úřadu oznámit. Lhůta k tomu končí 2. února 2026.
|2. února
|lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti (při změně v roce 2025)
|do konce května
|úřad rozesílá majitelům nemovitostí informace k platbě včetně výše daně
|1. června
|splatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, u většiny nemovitostí
|31. srpna
|splatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, při výkonu zemědělské výroby včetně rybářství
|30. listopadu
|splatnost zbytku daně z nemovitosti v případech, kde daň je vyšší než 5 000 Kč
To ale neznamená, že by se výše daně neměnila. Naštěstí si ji nemusíte počítat sami, úředníci vám ji spočítají sami podle údajů, které jste jim sdělili již dříve, a podle místních a speciálních koeficientů, které se v posledních letech dramaticky měnily.
Daň se platí většinou na konci května, u vysokých částek je rozdělená na dvě platby. Pro pozemky užívané k zemědělství a rybářství platí jiné termíny.
|
Daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň
Termín pro podání daňového přiznání i zaplacení DPH je standardně do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí). Stejné termíny jsou určené i pro splatnost spotřební daně. Datum se opět může posunout na nejbližší pracovní den, například v lednu 2026 vychází 25. den na neděli, splatnost i termín pro podání přiznání je tedy v pondělí 26. ledna.
Silniční daň (za rok 2025)
Silniční daň se neplatí zálohově, ale vždy najednou za celý uplynulý rok. Lhůta pro podání přiznání k silniční dani i její splatnost je standardně do konce ledna, letos to bude v pondělí 2. února 2026.
|
